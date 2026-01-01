Давид Алаба

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Футбол
Алаба стал первым за 17 лет защитником «Реала», забившим со штрафного в ЛЧ. Предыдущим был Роберто Карлос
#Давид Алаба
Футбол
Алаба забил дебютный гол за «Реал» – в Эль Класико. Австрийцы не забивали в них 43 года
#Давид Алаба
Футбол
Алаба признан лучшим игроком матча Австрия – Северная Македония
#Давид Алаба
Футбол
Алаба – игрок «Реала». Он подписал пятилетний контракт
#Давид Алаба
Футбол
Алаба уходит из «Баварии» после 13 лет в клубе
#Давид Алаба
Футбол
Алаба лидирует по матчам в Бундеслиге среди всех австрийцев
#Давид Алаба
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Алаба играет вообще везде. Семь позиций – которые он постоянно меняет
#Давид Алаба
Чьи контракты заканчиваются летом-2021. Месси, Рамос и другие
#Лионель Месси
Пока «Бавария» праздновала победу в ЛЧ, Алаба утешал Неймара
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#Давид Алаба
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Теневой герой «Баварии» – дед, который спас Мюллера от продажи, сравнил Лама с колбасой и был при всех лучших тренерах
#Херманн Герланд
Алаба – и его танцы: на тренировках, после чемпионства, в матчах
#Давид Алаба
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