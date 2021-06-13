Алаба признан лучшим игроком матча Австрия – Северная Македония

История о Давиде Алабе из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Как-то раз губернатор Тироля спросил его на английском на сборе Австрии, как у него дела. Алаба ответил: «Можете говорить на немецком, я же австриец». Тот извинился, вероятно, он слышал, как Алаба общался на английском с тренером по физподготовке.