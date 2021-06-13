Давид Алаба
Евро-2020
Австрия
Северная Македония
Алаба признан лучшим игроком матча Австрия – Северная Македония
час назад
В матче первого тура Евро-2020 группы С между Австрией и Северной Македонией Давид Алаба отдал голевую передачу на Михаэля Грегоритча, который забил 700-й гол в истории Евро.
История о Давиде Алабе из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:
Как-то раз губернатор Тироля спросил его на английском на сборе Австрии, как у него дела. Алаба ответил: «Можете говорить на немецком, я же австриец». Тот извинился, вероятно, он слышал, как Алаба общался на английском с тренером по физподготовке.
622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить
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