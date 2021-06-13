Австриец Грегоритч забил 700-й гол в истории Евро

Грегоритчу – 27 лет. Он играет за «Аугсбург» в Бундеслиге.

Он самый молодой автор гола в австрийской Бундеслиге – забил в 15 лет.

За сборную Австрии Грегоритч выступает с 2016 года.

Победа над Северной Македонией стала для Австрии первой за семь матчей. До этого на Евро команда не выигрывала шесть матчей подряд (это антирекорд).

Пандев забил на Евро-2020 в 37 лет. Это второй самый возрастной автор гола