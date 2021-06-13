Евро-2020
Австрия
Северная Македония
Михаэль Грегоритч
#Евро-2020 #Австрия #Северная Македония #Михаэль Грегоритч
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Австриец Грегоритч забил 700-й гол в истории Евро

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Это произошло в матче первого тура Евро-2020 в группе С между Австрией и Северной Македонией. Михаэль Грегоритч забил на 78-й минуте и сделал счет 2:1. Австрия победила:

Матч завершен
Австрия
Ляйнер 18'
Грегоритч 78'
Арнаутович 89'
3:1
Матч завершен
Северная Македония
Пандев 28'
  • Грегоритчу – 27 лет. Он играет за «Аугсбург» в Бундеслиге.
  • Он самый молодой автор гола в австрийской Бундеслиге – забил в 15 лет.
  • За сборную Австрии Грегоритч выступает с 2016 года.

Победа над Северной Македонией стала для Австрии первой за семь матчей. До этого на Евро команда не выигрывала шесть матчей подряд (это антирекорд).

Пандев забил на Евро-2020 в 37 лет. Это второй самый возрастной автор гола

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Источник:
Opta
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