Евро-2020
Австрия
Северная Македония
Михаэль Грегоритч
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Австриец Грегоритч забил 700-й гол в истории Евро
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Это произошло в матче первого тура Евро-2020 в группе С между Австрией и Северной Македонией. Михаэль Грегоритч забил на 78-й минуте и сделал счет 2:1. Австрия победила:
- Грегоритчу – 27 лет. Он играет за «Аугсбург» в Бундеслиге.
- Он самый молодой автор гола в австрийской Бундеслиге – забил в 15 лет.
- За сборную Австрии Грегоритч выступает с 2016 года.
Победа над Северной Македонией стала для Австрии первой за семь матчей. До этого на Евро команда не выигрывала шесть матчей подряд (это антирекорд).
Пандев забил на Евро-2020 в 37 лет. Это второй самый возрастной автор гола
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