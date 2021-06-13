Пандев забил на Евро-2020 в 37 лет. Это второй самый возрастной автор гола

Нападающий Горан Пандев сравнял счет в матче первого тура Евро-2020 в группе С против Австрии. Пандев забил за Северную Македонию на 28-й минуте.

Это первый гол Северной Македонии на чемпионатах Европы. До этого она не выходила на Евро.