Горан Пандев
Евро-2020
Австрия
Северная Македония
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#Горан Пандев #Евро-2020 #Северная Македония #Австрия

Пандев забил на Евро-2020 в 37 лет. Это второй самый возрастной автор гола

3 часа назад

Нападающий Горан Пандев сравнял счет в матче первого тура Евро-2020 в группе С против Австрии. Пандев забил за Северную Македонию на 28-й минуте.

Это первый гол Северной Македонии на чемпионатах Европы. До этого она не выходила на Евро.

Матч завершен
Австрия
Ляйнер 18
Грегоритч 78
Арнаутович 89
3:1
Матч завершен
Северная Македония
Пандев 28
  • На момент гола Пандеву исполнилось 37 лет и 321 день. Это второй показатель среди самых возрастных авторов голов на чемпионатах Европы. Рекорд принадлежит австрийцу Ивице Вастичу, который забил Польше на Евро-2008 в возрасте 38 лет и 257 дней.
  • Пандев выступает за Северную Македонию с 2001 года и провел больше 100 матчей. Но уходил из команды и не играл в 2014 и 2015 годах.
  • В ноябре-2020 забил решающий гол в ворота Грузии в матче за выход на Евро-2020.
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Источник:
Opta
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