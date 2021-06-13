Горан Пандев
Евро-2020
Австрия
Северная Македония
Пандев забил на Евро-2020 в 37 лет. Это второй самый возрастной автор гола
3 часа назад
Нападающий Горан Пандев сравнял счет в матче первого тура Евро-2020 в группе С против Австрии. Пандев забил за Северную Македонию на 28-й минуте.
Это первый гол Северной Македонии на чемпионатах Европы. До этого она не выходила на Евро.
- На момент гола Пандеву исполнилось 37 лет и 321 день. Это второй показатель среди самых возрастных авторов голов на чемпионатах Европы. Рекорд принадлежит австрийцу Ивице Вастичу, который забил Польше на Евро-2008 в возрасте 38 лет и 257 дней.
- Пандев выступает за Северную Македонию с 2001 года и провел больше 100 матчей. Но уходил из команды и не играл в 2014 и 2015 годах.
- В ноябре-2020 забил решающий гол в ворота Грузии в матче за выход на Евро-2020.
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