Австрия - Северная Македония: 13 июня 2021 смотреть онлайн

Австрия
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Австрия - Северная Македония: 13 июня 2021 смотреть онлайн

Северная Македония
Чемпионат Европы, 1 тур

Чемпионат Европы,

1 тур
13 июня 2021, 18:00 МСК
13.06.2021, 18:00 МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Австрия
мин
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
5
Ульмер
Андреас Ульмер
14
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
8
Алаба
Давид Алаба
-
Илсанкер
Штефан Илсанкер
4
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
9
Забитцер
Марсель Забитцер
2
Ляйнер
Стефан Ляйнер
23
Шлагер
Ксавер Шлагер
12
Перван
Павао Перван
8
Ранфтль
Райнхольд Ранфтль
-
Грбич
Адриан Грбич
Запасные
13
Станкович
Чикан Станкович
-
1
Шлагер
Александер Шлагер
-
5
Траунер
Гернот Траунер
-
22
Визингер
Филипп Визингер
-
16
Шауб
Луис Шауб
-
16
Зули
Петер Зули
-
17
Балич
Хусейн Балич
-
18
Триммель
Кристофер Триммель
-
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
-
20
Онисиво
Карим Онисиво
-
9
Калайджич
Саша Калайджич
-
Северная Македония
мин
7
Тричковски
Иван Тричковски
13
Ристовски
Стефан Ристовски
9
Трайковски
Александар Трайковски
14
Велкоски
Дарко Велкоски
22
Шишковски
Дамьян Шишковски
3
Зайков
Джоко Зайков
-
Муслиу
Визар Муслиу
2
Бейтулай
Эгзон Бейтулай
18
Стояновски
Влатко Стояновски
7
Костадинов
Тихомир Костадинов
17
Тотре
Эннур Тотре
Запасные
1
Богатинов
Мартин Богатинов
-
20
Китановски
Томе Китановски
-
15
Трайчевски
Душко Трайчевски
-
3
Дориев
Люпче Дориев
-
3
Мицевски
Дарко Мицевски
-
23
Несторовски
Илия Несторовски
-

Прошлые матчи

16.11.2019 16 нояб. 2019 сб 22:45
Австрия
2 : 1
Северная Македония
16.11.2019 16 нояб. 2019 сб 22:45
Австрия
2
Северная Македония
1
10.06.2019 10 июня 2019 пн 21:45
Северная Македония
1 : 4
Австрия
10.06.2019 10 июня 2019 пн 21:45
Северная Македония
1
Австрия
4

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