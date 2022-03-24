Австрия

Austria
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Стадион
Эрнст Хаппель
Тренер
Франко Фода
Ф. Фода
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
8
Давид Алаба Д. Алаба 		Защ 29 10 0 2 0 0
10
Флориан Гриллич Ф. Гриллич 		Пол 26 9 0 2 3 0
19
Кристоф Баумгартнер К. Баумгартнер 		Пол 22 7 3 0 1 0
16
Кристофер Триммель К. Триммель 		Нап 35 7 1 1 1 0
3
Александар Драгович А. Драгович 		Защ 31 7 1 0 0 0
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Таблица

Группа F И В Н П Мячи Очки
2
Шотландия
10 7 2 1 17:7 23
3
Израиль
10 5 1 4 23:21 16
4
Австрия
10 5 1 4 19:17 16
5
Фарерские острова
10 1 1 8 7:23 4
6
Молдавия
10 0 1 9 5:30 1
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Результаты
24.03.2022 24 марта 2022 чт 22:45
Уэльс
2 : 1
Австрия
24.03.2022 24 марта 2022 чт 22:45
1/2 финала
Уэльс
2
Австрия
1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 1/2 финала
15.11.2021 15 нояб. 2021 пн 22:45
Австрия
4 : 1
Молдавия
15.11.2021 15 нояб. 2021 пн 22:45
10 тур
Австрия
4
Молдавия
1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 10 тур
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 22:45
Австрия
4 : 2
Израиль
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 22:45
9 тур
Австрия
4
Израиль
2
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 9 тур
12.10.2021 12 окт. 2021 вт 21:45
Дания
1 : 0
Австрия
12.10.2021 12 окт. 2021 вт 21:45
8 тур
Дания
1
Австрия
0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 8 тур
09.10.2021 09 окт. 2021 сб 21:45
Фарерские острова
0 : 2
Австрия
09.10.2021 09 окт. 2021 сб 21:45
7 тур
Фарерские острова
0
Австрия
2
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 7 тур
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