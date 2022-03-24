Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
8Давид Алаба Д. Алаба
|Защ
|29
|10
|0
|2
|0
|0
|
10Флориан Гриллич Ф. Гриллич
|Пол
|26
|9
|0
|2
|3
|0
|
19Кристоф Баумгартнер К. Баумгартнер
|Пол
|22
|7
|3
|0
|1
|0
|
16Кристофер Триммель К. Триммель
|Нап
|35
|7
|1
|1
|1
|0
|
3Александар Драгович А. Драгович
|Защ
|31
|7
|1
|0
|0
|0
Таблица
|Группа F
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
2
|10
|7
|2
|1
|17:7
|23
|
3
|10
|5
|1
|4
|23:21
|16
|
4
|10
|5
|1
|4
|19:17
|16
|
5
|10
|1
|1
|8
|7:23
|4
|
6
|10
|0
|1
|9
|5:30
|1
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