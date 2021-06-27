Леонардо Спинаццола
Евро-2020
Италия
Австрия
Спинаццола признан лучшим игроком матча Италия – Австрия. Он отдал ассист
57 минут назад
Италия в дополнительное время победила Австрию в матче 1/8 финала Евро-2020 и вышла в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары Бельгия – Португалия.
Полузащитник Леонардо Спинаццола провел на поле всю игру и отдал голевую передачу на Федерико Кьезу, который забил первый гол.
История о Леонардо Спинаццоле из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:
Отлично отметил дебютный матч в ЛЧ – он состоялся, когда «Ювентус» обыграл в 2019-м «Атлетико» 3:0 в плей-офф (отыграв 0:2 в первой игре).
622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые