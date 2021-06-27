Леонардо Спинаццола
Евро-2020
Италия
Австрия
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#Леонардо Спинаццола #Евро-2020 #Италия #Австрия

Спинаццола признан лучшим игроком матча Италия – Австрия. Он отдал ассист

57 минут назад

Италия в дополнительное время победила Австрию в матче 1/8 финала Евро-2020 и вышла в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары Бельгия – Португалия.

Полузащитник Леонардо Спинаццола провел на поле всю игру и отдал голевую передачу на Федерико Кьезу, который забил первый гол.

История о Леонардо Спинаццоле из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Отлично отметил дебютный матч в ЛЧ – он состоялся, когда «Ювентус» обыграл в 2019-м «Атлетико» 3:0 в плей-офф (отыграв 0:2 в первой игре).

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить

Матч завершен
Италия
Кьеза 95
Пессина 105
2:1
Матч завершен
Австрия
Калайджич 114
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Источник:
УЕФА
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