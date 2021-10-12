Дания досрочно вышла на ЧМ-2022. Она выиграла восемь матчей, разница мячей – 27:0

Сборная Дании набрала 24 очка в восьми играх квалификации ЧМ-2022. Теперь ее не сможет догнать ни один из соперников.

Дания обеспечила себе попадание на ЧМ-2022 в игре с Австрией (1:0). Это ее вторая минимальная победа за весь отборочный турнир.

В 2021 году Дания громила Израиль (5:0), Австрию (4:0) и Молдавию (8:0 и 4:0). Впереди у Дании еще будут игры с Фарерскими островами и Шотландией.