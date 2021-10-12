Дания
ЧМ-2022
Австрия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Дания #ЧМ-2022 #Австрия

Дания досрочно вышла на ЧМ-2022. Она выиграла восемь матчей, разница мячей – 27:0

вчера, 23:36

Сборная Дании набрала 24 очка в восьми играх квалификации ЧМ-2022. Теперь ее не сможет догнать ни один из соперников.

Дания обеспечила себе попадание на ЧМ-2022 в игре с Австрией (1:0). Это ее вторая минимальная победа за весь отборочный турнир.

В 2021 году Дания громила Израиль (5:0), Австрию (4:0) и Молдавию (8:0 и 4:0). Впереди у Дании еще будут игры с Фарерскими островами и Шотландией.

Матч завершен
Дания
Меле 53
1:0
Матч завершен
Австрия
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Дания выиграла Евро-2020. В наших сердцах 💔
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Дания
#ЧМ-2022
#Австрия