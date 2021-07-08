Дания выиграла Евро-2020. В наших сердцах 💔

Сборная Дании проиграла Англии в полуфинале Евро-2020. Она вылетела за шаг до финала, но навсегда вошла в историю.

Сразу несколько причин, по которым мы будем помнить эту команду.

Ужас с Эриксеном и поведение игроков

Евро для Дании стартовал с кошмара – лидер сборной Кристиан Эриксен потерял сознание в конце первого тайма матча против Финляндии. Симон Кьер первым убедился, что у Эриксена не запал язык после падения и затем закрыл его от телекамер. Он вместе с голкипером Каспером Шмейхелем успокаивал жену Эриксену. Игроки окружили его, прикрыв от зрителей, пока над Эриксеном трудились врачи.

Позже врачи унесли Эриксена с поля. Тогда он уже был в сознании. Уже в больнице хирурги вживили Эриксену подкожный дефибриллятор для регулировки сердечной аритмии. Вопрос о его будущем в футболе пока остается открытым.

В истории Эриксена мы аплодируем другим игрокам: проверили язык, закрыли его от камер, успокаивали жену

Разбираем ужас Эриксена по минутам. От момента падения до новостей из больницы – 45 минут

Врач, который спас Эриксена. Рядом ему помогал брат