Евро-2020
Кристиан Эриксен
Каспер Дольберг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
Симон Кьер
Миккель Дамсгор
Йоаким Меле
Дания
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#Евро-2020 #Дания #Кристиан Эриксен #Йоаким Меле #Пьер-Эмиль Хейбьерг #Каспер Дольберг #Миккель Дамсгор #Симон Кьер

Дания выиграла Евро-2020. В наших сердцах 💔

7 часов назад

Сборная Дании проиграла Англии в полуфинале Евро-2020. Она вылетела за шаг до финала, но навсегда вошла в историю.

Сразу несколько причин, по которым мы будем помнить эту команду.

Ужас с Эриксеном и поведение игроков

Евро для Дании стартовал с кошмара – лидер сборной Кристиан Эриксен потерял сознание в конце первого тайма матча против Финляндии. Симон Кьер первым убедился, что у Эриксена не запал язык после падения и затем закрыл его от телекамер. Он вместе с голкипером Каспером Шмейхелем успокаивал жену Эриксену. Игроки окружили его, прикрыв от зрителей, пока над Эриксеном трудились врачи.

Позже врачи унесли Эриксена с поля. Тогда он уже был в сознании. Уже в больнице хирурги вживили Эриксену подкожный дефибриллятор для регулировки сердечной аритмии. Вопрос о его будущем в футболе пока остается открытым.

В истории Эриксена мы аплодируем другим игрокам: проверили язык, закрыли его от камер, успокаивали жену

Разбираем ужас Эриксена по минутам. От момента падения до новостей из больницы – 45 минут

Врач, который спас Эриксена. Рядом ему помогал брат

Тренер, который рассуждает о философии и силе сомнений

Датский журналист и писатель Мортен Глинвэд выпустил книгу о главном тренере Каспере Хьюлманде. Там Хьюлманд много рассказывал о себе.

Оттуда мы узнали, что с подросткового возраста он полюбил писателей-философов: «Мне интересно, что заставляет мысли превращаться в действия». Он считает себя сомневающимся человеком, но уверен: «Если бы у меня изначально не было сомнений, то я бы не углублялся так глубоко в изучение. И не становился лучше».

Еще несколько красивых фраз:

  • «Нужно выигрывать не только матчи и трофеи, но и сердца».
  • «Хорошие лидеры – не те, кто превозносит себя с помощью своего авторитета и мастерства. Хорошие лидеры щедры – вот почему вы хотите следовать за ними».
  • «Футбол ломает границы между людьми. Какой ты человек – такой же ты на футбольном поле».

А еще больше – тут:

Тренер Дании – через 7 философских монологов: о силе сомнений, отражении души нации, сломе границ между людьми

Новые имена и перезагрузка карьер у увядших игроков

О лидерах сборной мы все знали: крутой вратарь Шмейхель, победитель ЛЧ Кристенсен, лидер «Лейпцига» Поульсен, сверхопытный капитан Кьер. Конечно же, Эриксен.

Но датчане показали толпу тех, кто расцвел уже на Евро:

Йоаким Меле. Неосновной игрок «Аталанты». А на турнире два классных гола, голевой пас и постоянное движение.

Главное открытие Евро – датчанин Меле. Долго играл за команду из крошечного города, не хочет жить в столице, фанатеет от НБА

Миккель Дамсгор. Малыш из скучной «Сампдории». А на Евро – два красивейших гола и голевой пас.

Пьер-Эмиль Хейбьерг. Основной игрок «Тоттенхэма», но у клуба вышел невзрачный сезон в АПЛ. Зато на Евро Хейбьерг был незаменим в центре поля и раздал три ассиста.

Лидер Дании, который казнил Россию на Евро. Плакал вместе с Гвардиолой и тренируется по восемь часов в день

Каспер Дольберг. Шесть голов за сезон в поникшем середняке Лиги 1 «Ницце». На Евро сначала был не в старте, а потом убрал из состава Винда и не пустил обратно в основу Поульсена. Три гола.

Победу Дании сделал парень, который впервые вышел в основе на Евро, грустил из-за украденных часов и боялся бить по мячу после травмы

Были еще крайние защитники Ларсен и Васс, а Вестергор отлично дополнил дуэт центральных защитников Кьер-Кристенсен.

Они забивали фантастические по красоте голы

Только что упоминали, но повторим:

  • Дамсгор забил классный по исполнению гол в матче с Россией.
  • Кристенсену удался отличный дальний удар в матче с Россией.
  • Дольберг классным обводящим ударом открыл счет в игре с Уэльсом.
  • Меле красиво разобрался в конце игры с Уэльса – обманул защитника и грохнул в ближний угол.
  • Дамсгор великолепно исполнил штрафной в игре с Англией.

В топ лучших голов чемпионата наверняка войдут они все.

Потери вообще не сделали ее слабее

  • Потеряв Эриксена, Дания стала играть в три центральных защитника – приспособилась и дошла с такой схемой до полуфинала.
  • Травмировался Поульсен – его заменил Дольберг и отгрузил три гола в плей-офф.
  • Проблемы у Васса – вышел Ларсен и отдал голевой пас в четвертьфинале.

Забивали все, кто мог – сразу семь авторов голов у Дании на Евро.

Зацените гибкость Дании. Идут дальше, хотя потеряли уже трех лидеров. А 11 голов забили 7 разных человек

Они искренне радовались друг за друга

Ситуация: Поульсен травмировался, но скоро будет готов, а его сменщик уже делает результат в матче плей-офф. И как теперь получить место в составе?

Поульсена, судя по его реакции, это не интересовало – он бурно радовался голам Дольберга Уэльсу.

И да, засел в запасе и на следующие два матча, но послушно выходил на замену.

Поддержали Англию в борьбе с расизмом

Игроки сборной Англии продолжают преклонять колено, борясь против расизма. Не все их соперники следовали такому примеру, но не все и аплодировали.

Дания тоже не вставала на колено, но поаплодировала.

Их фанаты великолепны – мощная поддержка и искренняя любовь

Артем Дзюба и Александр Соболев нахваливали атмосферу в Копенгагене после поражения России, но шумно там было и до этого матча. Датчане играли вдохновенно – трибуны болели громко.

Как датчане болели за сборную: песни, толпы и летящие стаканы пива – хвалят даже футболисты России

Те самые кадры, как датчане приветствовали сборную дома. Как же здорово.

В Лондоне сборная не осталась без поддержки. Сообщалось, что игру посетят восемь тысяч датчан, и их действительно было слышно – за воротами сверкал красный сектор.

Как датчане радуются победе на улицах Копенгагена. Слезы. Крики. Объятия. Счастье. Жизнь

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: www.imago-images.de SVEN SIMON XinHua / KEYSTONE PRESS AGENCY, DPA/GLOBAL LOOK PRESS
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