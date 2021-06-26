Победу Дании сделал парень, который впервые вышел в основе на Евро, грустил из-за украденных часов и боялся бить по мячу после травмы

Во втором тайме он забил еще один гол. И это его четвертый дубль за сборную подряд! За Данию Дольберг забивал в одной игре один гол только один раз.

Дольберг проводит только второй матч на Евро. Матчи с Бельгией и Финляндией он пропускал, с Россией сыграл полчаса.

Дольберг заменил в составе основного нападающего Юссуфа Поульсена. Он пропускает первый матч плей-офф Евро-2020 из-за травмы ягодичной мышцы. Перед игрой он спустился к команде с трибуны, чтобы спеть гимн, а потом вернулся болеть. И шумно отпраздновал гол Дольберга.