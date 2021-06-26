Победу Дании сделал парень, который впервые вышел в основе на Евро, грустил из-за украденных часов и боялся бить по мячу после травмы
В матче 1/8 финала Уэльс – Дания первый гол забили датчане. На 28-й минуте красиво издали пробил нападающий Каспер Дольберг.
Во втором тайме он забил еще один гол. И это его четвертый дубль за сборную подряд! За Данию Дольберг забивал в одной игре один гол только один раз.
Дольберг проводит только второй матч на Евро. Матчи с Бельгией и Финляндией он пропускал, с Россией сыграл полчаса.
Дольберг заменил в составе основного нападающего Юссуфа Поульсена. Он пропускает первый матч плей-офф Евро-2020 из-за травмы ягодичной мышцы. Перед игрой он спустился к команде с трибуны, чтобы спеть гимн, а потом вернулся болеть. И шумно отпраздновал гол Дольберга.
Каспер Дольберг – нападающий «Ниццы». «Аякс» купил его за 20,5 млн евро. В прошлом сезоне Дольберг сыграл 25 матчей и забил шесть голов.
В «Ницце» с Дольбергом случился криминальный случай. Партнер по команде 18-летний Ламин Диаби украл у него часы стоимостью 70 тысяч евро. Диаби признал вину, извинился и пообещал возместить ущерб. Но клуб с ним все равно расторг контракт. Дольберг расстраивался из-за кражи и даже не хотел играть за «Ниццу».
Еще Дольберг сыграл 20 минут за Данию на ЧМ-2018. Тогда он постоянно преодолевал чувство страха и не хотел выходить на поле из-за боязни рецидива. Но справился с психологической проблемой:
«Мне нужно было принять, что нужно учиться заново всему. Например, бить по воротам. Я ведь уже травмировался, пытаясь пробить. И в голове сидело, что такое может случиться снова».