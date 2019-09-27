Форварда «Ниццы» Дольберга обокрал одноклубник. Не устоял перед часами за 70 тысяч евро
«Ницца», возглавляемая Патриком Виейра, в новом сезоне периодически появлялась в важных новостях. Потратила 52 млн евро на летние трансферы, оттуда чуть не ушел в «Спартак» опорник Тамезе, первые шесть туров команда сыграла с одинаковым счетом 2:1 (четыре победы, два поражения).
Теперь инцидент к футболу не относящийся, но все равно серьезный.
Каспера Дольберга из «Аякса» «Ницца» приобрела за 20,5 млн евро. Дольберг мог оказаться во Франции еще раньше – 50 миллионов за него готовил «Монако» в 2017-м. Перешел он двумя годами позже в «Ниццу» за гораздо меньшие деньги и уже сыграл три матча в Лиге 1, где забил гол «Дижону».
На эту игра датчанин выходить не хотел, ранее он пропустил тренировку. Причина – из раздевалки у него стащили часы стоимостью 70 тысяч евро. Дольберг подал жалобу в прокуратуру города.
Полиция, занимающаяся этим делом, сразу же провела расследование среди игроков. Главным подозреваемым был 18-летний нападающий Ламин Диаби. Полицейские провели свою работу четко – вором оказался именно Диаби. Он уже признал факт кражи, извинился перед клубом и игроком и обязался возместить ущерб.
Какими будут санкции клуба – пока неясно. «Ницца» может даже расторгнуть контракт с Диаби. Игрок с 13 лет воспитывается в системе клуба и выступает за молодежную сборную Франции. На его счету пока всего шесть матчей в Лиге 1 (все – в прошлом году).
Диаби дебютировал в матче за «Ниццу» еще при Люсьене Фавре в декабре 2017-го. В нынешнем сезоне у него проблемы со здоровьем – с апреля мешает травма лодыжки, была операция, восстанавливаться пришлось до сентября. Но вопрос теперь в том, заиграет ли вообще теперь Диаби в «Ницце».