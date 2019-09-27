Форварда «Ниццы» Дольберга обокрал одноклубник. Не устоял перед часами за 70 тысяч евро

«Ницца», возглавляемая Патриком Виейра, в новом сезоне периодически появлялась в важных новостях. Потратила 52 млн евро на летние трансферы, оттуда чуть не ушел в «Спартак» опорник Тамезе, первые шесть туров команда сыграла с одинаковым счетом 2:1 (четыре победы, два поражения).

Теперь инцидент к футболу не относящийся, но все равно серьезный.

Каспера Дольберга из «Аякса» «Ницца» приобрела за 20,5 млн евро. Дольберг мог оказаться во Франции еще раньше – 50 миллионов за него готовил «Монако» в 2017-м. Перешел он двумя годами позже в «Ниццу» за гораздо меньшие деньги и уже сыграл три матча в Лиге 1, где забил гол «Дижону».