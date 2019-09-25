«Монако» впервые победил. У Головина – лучшая игра за все время во Франции

Еще перед игрой «Монако» и «Ниццы» мы выкатили большой материал, где разобрали все проблемы «Монако». Александр Головин лично не был виноват в плохих результатах, но и пользы приносил мало. В пяти матчах Головин ни разу не забил и не сделал ассист. Игроки «Монако» анонсировали победу в дерби с «Ниццей». Головин сыграл в ней основную роль.

«Монако» выиграл у «Ниццы» со счетом 3:1. Головин поучаствовал во всех голах: два забил сам, потом отдал ассист на Бен Йеддера, которого вывел один на один с вратарем. Особенно классным получился первый гол.