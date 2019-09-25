Александр Головин
Лига 1
Футбол
Ницца
Монако
Поделиться:
Комментарии:
0
#Александр Головин #Футбол #Монако #Лига 1 #Ницца

«Монако» впервые победил. У Головина – лучшая игра за все время во Франции

25 сентября 2019, 00:15
Александр Плеханов

Еще перед игрой «Монако» и «Ниццы» мы выкатили большой материал, где разобрали все проблемы «Монако». Александр Головин лично не был виноват в плохих результатах, но и пользы приносил мало. В пяти матчах Головин ни разу не забил и не сделал ассист. Игроки «Монако» анонсировали победу в дерби с «Ниццей». Головин сыграл в ней основную роль.

«Монако» выиграл у «Ниццы» со счетом 3:1. Головин поучаствовал во всех голах: два забил сам, потом отдал ассист на Бен Йеддера, которого вывел один на один с вратарем. Особенно классным получился первый гол.

Всего Головин забил за «Монако» шесть голов. Матч с «Ниццей» стал для Головина первым, где он оформил дубль. До этого Головин отличился в проигранном матче с «ПСЖ», выигранных встречах с «Амьеном» и «Тулузой». Еще он забивал в матче Кубка лиги, где «Монако» вылетел от «Генгама». Последний гол Головина за «Монако» до этого был 18 мая («Амьен»).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Старт сезона «Монако» лучше забыть
Почему «Монако» больше всех пропускает? На кого потратили 140 миллионов? Как Головин?
«Монако» начал сезон с ужасных 0:3. Провалился новый вратарь, удалили Фабрегаса
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Александр Головин
#Футбол
#Монако
#Лига 1
#Ницца