«Монако» впервые победил. У Головина – лучшая игра за все время во Франции
Еще перед игрой «Монако» и «Ниццы» мы выкатили большой материал, где разобрали все проблемы «Монако». Александр Головин лично не был виноват в плохих результатах, но и пользы приносил мало. В пяти матчах Головин ни разу не забил и не сделал ассист. Игроки «Монако» анонсировали победу в дерби с «Ниццей». Головин сыграл в ней основную роль.
«Монако» выиграл у «Ниццы» со счетом 3:1. Головин поучаствовал во всех голах: два забил сам, потом отдал ассист на Бен Йеддера, которого вывел один на один с вратарем. Особенно классным получился первый гол.
Всего Головин забил за «Монако» шесть голов. Матч с «Ниццей» стал для Головина первым, где он оформил дубль. До этого Головин отличился в проигранном матче с «ПСЖ», выигранных встречах с «Амьеном» и «Тулузой». Еще он забивал в матче Кубка лиги, где «Монако» вылетел от «Генгама». Последний гол Головина за «Монако» до этого был 18 мая («Амьен»).