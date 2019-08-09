«Монако» начал сезон с ужасных 0:3. Провалился новый вратарь, удалили Фабрегаса

Красная карточка у Фабрегаса уже далеко не первая в карьере. И все время его команда проигрывает, если испанца удаляют.

В сезоне-2005/06 был удален под конец проигранного матча «Арсенала» против «Эвертона» (0:1)

В сезоне-2014/15 за «Челси» – на 29-й минуте пнул мяч в толпу игроков «Вест Бромвича» и попал одному из них в голову. А «Челси» проиграл 0:3.

В сезоне-2017/18 «Челси» проиграл дома «Бернли» 2:3, Фабрегас в конце матча совершил грубый подкат. «Челси» вообще доигрывал матч с восемью полевыми игроками – в начале игры выгнали еще и Кэхилла.

Что касается еще одного антигероя матча – голкипера Лекомта – то «Монако» летом купил его у «Монпелье» за 13,5 миллиона евро. Учитывая, что Субашичу и Бенальо на двоих 69 лет, а хорват еще и травмирован, монегаскам нужен был вратарь помоложе (Лекомту – 28), но уже зарекомендовавший себя в лиге.