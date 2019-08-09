«Монако» начал сезон с ужасных 0:3. Провалился новый вратарь, удалили Фабрегаса
«Монако» и «Лион» открыли новый сезон французской Лиги 1. Из-за дисквалификации в матче не играли Радамель Фалькао и Александр Головин. Не удалось начать чемпионат в оптимальном составе, так еще и игра – сплошное несчастье.
- Дембеле уже на пятой минуте взлетел выше всех во вратарской – 0:1;
- На исходе получаса Фабрегас ударил не владеющего мячом игрока сзади по ноге и был удален после видеопросмотра (изначально получил желтую карточку);
- Еще через шесть минут странную ошибку совершил голкипер «Монако» Лекомт, пытавшийся отбить ногами дальний удар Депая – 0:2;
- Третий гол влетел под конец, также издалека. Забил Тузар.
Обескураживающий старт сезона для «Монако».
Красная карточка у Фабрегаса уже далеко не первая в карьере. И все время его команда проигрывает, если испанца удаляют.
- В сезоне-2005/06 был удален под конец проигранного матча «Арсенала» против «Эвертона» (0:1)
- В сезоне-2014/15 за «Челси» – на 29-й минуте пнул мяч в толпу игроков «Вест Бромвича» и попал одному из них в голову. А «Челси» проиграл 0:3.
- В сезоне-2017/18 «Челси» проиграл дома «Бернли» 2:3, Фабрегас в конце матча совершил грубый подкат. «Челси» вообще доигрывал матч с восемью полевыми игроками – в начале игры выгнали еще и Кэхилла.
Что касается еще одного антигероя матча – голкипера Лекомта – то «Монако» летом купил его у «Монпелье» за 13,5 миллиона евро. Учитывая, что Субашичу и Бенальо на двоих 69 лет, а хорват еще и травмирован, монегаскам нужен был вратарь помоложе (Лекомту – 28), но уже зарекомендовавший себя в лиге.
За «Монпелье» он сыграл все 38 матчей (13 – всухую) в сезоне-2017/18, меньше его команды в лиге пропустил лишь «ПСЖ». В прошлом сезоне Лекомт не вышел лишь в одном матче, а «Монпелье по меньшему количеству пропущенных голов стал четвертой командой во Франции. Лекомт считался настоящей суперзвездой «Монпелье», даже вызывался Дидье Дешамом в сборную Франции, но пока там не дебютировал.
Первый матч Лекомта за «Монако» стал очень неудачным. Помимо дикой ошибки в эпизоде с голом Депая, он еще и не выручил, когда забил Тузар. «Монако» последний раз начинал с поражения в 2014 году, проиграв 1:2 «Лорьяну». Финишировали тогда монегаски третьими. «Лион» же не проигрывает аж в 16 стартовых матчах Лиги 1 – 13 побед и три ничьи.