«Ливерпуль» потратил меньше «Норвича» и отгрузил ему 4 гола за тайм. Так открыли новый сезон (по интригам – безумие)

Конечно же, так совпало, но факт: именно «Ливерпуль» и «Норвич» из всех команд АПЛ наименее активно вели себя на трансферном рынке. 1,9 млн евро «Ливерпуль» потратил на 17-летнего центрального защитника ван ден Берга, новичку «Норвичу» хватило 4,17 млн, из которых три – аренда голкипера Ферманна, меньше миллиона было потрачено на Байрама и Эдшида.

«Ливерпуль» и «Норвич» закончили со счетом 4:1. Самый важный гол получился у Салаха. Получается, теперь он забивал в ворота 21-й команды АПЛ из 23-х, против которых играл. Только «МЮ» и «Суонси» еще не пропускали от Салаха. Первый тайм «Ливерпуль» завершил с преимуществом в четыре мяча, но из-за травмы потерял Алиссона.