«Ливерпуль» потратил меньше «Норвича» и отгрузил ему 4 гола за тайм. Так открыли новый сезон (по интригам – безумие)
Конечно же, так совпало, но факт: именно «Ливерпуль» и «Норвич» из всех команд АПЛ наименее активно вели себя на трансферном рынке. 1,9 млн евро «Ливерпуль» потратил на 17-летнего центрального защитника ван ден Берга, новичку «Норвичу» хватило 4,17 млн, из которых три – аренда голкипера Ферманна, меньше миллиона было потрачено на Байрама и Эдшида.
«Ливерпуль» и «Норвич» закончили со счетом 4:1. Самый важный гол получился у Салаха. Получается, теперь он забивал в ворота 21-й команды АПЛ из 23-х, против которых играл. Только «МЮ» и «Суонси» еще не пропускали от Салаха. Первый тайм «Ливерпуль» завершил с преимуществом в четыре мяча, но из-за травмы потерял Алиссона.
Старт АПЛ получился веселым, но впереди целая пачка интриг.
«Ман Сити» взял еще одного вратаря. Теперь вообще нет проблем?
Гвардиола все никак не может выиграть Лигу чемпионов, но в Англии – король, насобиравший аж четыре трофея в 2019-м. Ушел Компани, но это ожидалось, продали Данило, но это не потеря. Зато 135 миллионов евро выложили за Родри и Канселу – и это просто отличные покупки. Слабее «Сити» не стал, притом укрепился.
Забавно, что под дедлайн забрали еще и 33-летнего кипера Скотта Карсона. Играть он наверняка не будет, зато поучаствует в тренировках (как Грин у «Челси»).
«Ливерпуль» выиграет АПЛ без усиления?
Команда Юргена Клоппа три года подряд выходит в финалы еврокубков, а за титул в Англии несколько месяцев назад билась до самого последнего тура. Титул не достался, зато команда сохранилась после успешного сезона абсолютно вся. Опыт борьбы за чемпионство у Клоппа все равно стоит признать практически удачным – в прошлом сезоне перестали глупо терять очки на ровном месте и часто крушили другие топ-команды.
Алиссона потеряли уже в первом туре. Травмы других лидеров возможны. Сможет ли «Ливерпуль» удержать ритм до конца сезона без новых ресурсов?
«МЮ» и «Челси» зажгут под руководством своих легенд?
«МЮ» был прекрасен с Уле-Гуннаром Сульшером в первой части его тренерства, но часто проваливался во второй. «Челси» после ухода Маурицио Сарри позвал к себе Фрэнка Лэмпарда, который едва не вышел в АПЛ с «Дерби Каунти». «МЮ» побил трансферный рекорд для защитников в истории футбола, подписав Магуайра, «Челси» укрепился Ковачичем. Хватит для борьбы за Лигу чемпионов?
«Тоттенхэм» покупает игроков – это что-то новое. Навяжет борьбу за чемпионство?
Целый год клуб обходился без трансферов, он вновь ничего не выиграл и рано выбыл из чемпионской гонки, но зато добрался аж до финала Лиги чемпионов. Теперь «Тоттенхэм» играет на новом стадионе и снова может тратить. Ндомбеле, Сессеньон и Ло Сельсо – на вход, лидеры сохранены, из потерь, по сути, только уход Трипьера. Если трансферы станут успешными, «Сити» и «Ливерпуль» будут нервничать гораздо больше.
Трансферы «Арсенала» удивительны. Какой будет эффект?
Аж 80 миллионов за Николя Пепе, 30 – за 18-летнего Салиба из «Сент-Этьена», укрепление защиты Тирни и Давидом Луисом плюс аренда Себальоса из «Реала». Мы уже отвыкли от «Арсенала» в Лиге чемпионов, будем ли привыкать через год или же у Унаи Эмери на второй сезон ничего не выйдет – один из главных вопросов к сезону.
«Эвертон» опять потратил кучу денег. Может, пора уже подвинуть лидеров?
«Мы не должны покупать игроков из-за того, что это делают другие. В этом нет никакого смысла», – эту фразу Юргена Клоппа отнесли к намеку на конкурентов, но никто бы не удивился, упомяни он в ней про «Эвертон». Вдумайтесь, за четыре сезона «Эвертон» потратил на трансферы полмиллиарда евро. Вот и сейчас раскошелились на 120, пригласили классных Ивоби, Кена, Гомеша и Дельфа, но в топ-6 клуб не залезал с 2014 года. Пора!
«Астон Вилла» вышла через плей-офф Чемпионшипа и отдала на трансферы почти как «Арсенал». Что это значит?
Бирмингемский клуб приобрел сразу 12 человек на общую сумму в 148 миллионов. Суперзвезд там нет, в целом очень известных игроков не так уж много, но обновление Дин Смит запросил внушительное. Сыгрываться, вероятно, предстоит еще по ходу сезона. Но уж очень интересно, на каком месте окажется новичок АПЛ с таким крутым вложением.
АПЛ в Шеффилде впервые за 12 лет. Задержится еще на год?
Да, 12 лет прошло с того момента, как «Шеффилд Юнайтед» вылетел из АПЛ и долго скитался по дивизионам рангом ниже. Их злейшие враги из «Уэнсдей» вообще в этом веке не играли в Премьер-лиге (вылетели в 2000 году). «Юнайтед» пока главный кандидат на вылет у букмекеров. Джагелка и Норвуд наверняка с этим не согласны.
Как сыграет «Ньюкасл» без Бенитеса?
Рафа три года отпахал в «Ньюкасле», теперь он тренирует в Китае. Клуб возглавил Стив Брюс, успевший за последний год с небольшим потренировать «Астон Виллу» и «Шеффилд Уэнсдей». Брюсу дали усилиться Жоэлинтоном аж за 44 миллиона евро, еще «Ньюкасл» подписал Сан-Максимена и Крафта – тоже, чем не интрига?
В «Вулверхэмптон» перешли два футболиста, которые будут играть вместе уже в третьей команде. Как сложится?
«Вулверхэмптон», у которого в составе гигантское количество португальцев, на этом не остановился – пригласил еще двоих, это форвард Нету и полузащитник Жордау. Вместе они уже выступали в «Браге», затем переходили в «Лацио», а теперь оказались в АПЛ. Это очень интересно.
АПЛ – на Okko вместо «Матч ТВ». Как это будет?
Онлайн-кинотеатр Okko закупил права на АПЛ на целых три следующих сезона. Владеющий Okko холдинг Rambler Group будет платить за АПЛ семь миллионов евро в год, это на полтора миллиона больше, чем предлагал «Матч». Шеф-редактор Владимир Стогниенко, его зам – Роман Гутцайт, комментировать матчи будут Александр Елагин, Филипп Кудрявцев, Кирилл Дементьев, Николай Саприн, а также Алексей Андронов и Владислав Батурин – все известные комментаторы.
Okko предлагает суточную, месячную или годовую подписку на просмотр чемпионата Англии.