Давид Луис перешел в «Арсенал», а Сессеньон – в «Тоттенхэм». Итоги последнего дня трансферного окна в АПЛ

В России и большинстве европейских стран трансферы можно будет совершать весь август, английские же клубы с этого момента и до зимы уже никого не купят. Трансферное окно в Англии закрыто.

Самые громкие трансферы в клубы АПЛ до сегодняшнего дня:

Родри и Канселу в «Манчестер Сити» (135 млн евро за двоих);

Ковачич за 45 млн в «Челси»;

Ндомбеле за 60 млн в «Тоттенхэм»;

Пепе за 80 млн в «Арсенал»;

Магуайр и Ван-Биссака в «МЮ» (142 млн за двоих);

Кен и Гомеш в «Эвертон»;

Тилеманс в «Лестер»;

Аллер за 40 млн в «Вест Хэм»;

Жоэлинтон за 44 млн в «Ньюкасл»;

12 игроков в «Астон Виллу» за 148 млн.

Что интересного случилось в последний день.

Давид Луис перешел в «Арсенал» из «Челси». Сумма сделки всего 8,7 млн евро, но и бразильцу уже 32 года. Заключил двухлетний контракт.