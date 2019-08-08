Давид Луис перешел в «Арсенал», а Сессеньон – в «Тоттенхэм». Итоги последнего дня трансферного окна в АПЛ
В России и большинстве европейских стран трансферы можно будет совершать весь август, английские же клубы с этого момента и до зимы уже никого не купят. Трансферное окно в Англии закрыто.
Самые громкие трансферы в клубы АПЛ до сегодняшнего дня:
- Родри и Канселу в «Манчестер Сити» (135 млн евро за двоих);
- Ковачич за 45 млн в «Челси»;
- Ндомбеле за 60 млн в «Тоттенхэм»;
- Пепе за 80 млн в «Арсенал»;
- Магуайр и Ван-Биссака в «МЮ» (142 млн за двоих);
- Кен и Гомеш в «Эвертон»;
- Тилеманс в «Лестер»;
- Аллер за 40 млн в «Вест Хэм»;
- Жоэлинтон за 44 млн в «Ньюкасл»;
- 12 игроков в «Астон Виллу» за 148 млн.
Что интересного случилось в последний день.
Давид Луис перешел в «Арсенал» из «Челси». Сумма сделки всего 8,7 млн евро, но и бразильцу уже 32 года. Заключил двухлетний контракт.
Встреча с Гендузи уже скоро!
Еще интересно, что Луис уже третий раз переходит в самый последний день трансферного окна.
«Арсенал» еще и подписал Кирана Тирни за 27 млн из «Селтика». Шотландскому левому защитнику 22 года, это его первый трансфер в карьере.
Конкуренты из «Тоттенхэма» тоже были активны. Во-первых, подписан 19-летний Сессеньон за 27 млн из «Фулхэма».
А еще – Джованни Ло Сельсо из «Бетиса», в аренду и с правом выкупа.
«Ман Сити» и так много потратил, так что 33-летнего голкипера Скотта Карсона можно было просто арендовать у «Дерби», что и произошло.
«МЮ» тоже укомплектовался заранее и завершил историю с продажей Ромелу Лукаку. Transfermarkt сообщает о 65 миллионах – столько заплатил за бельгийца «Интер».
«Эвертон» подписал Алекса Ивоби, об этом стало известно уже после закрытия трансферного окна.
Исмаила Сарр – игрок «Уотфорда», он перешел из «Ренна» за 30 миллионов. Парень ездил в Россию с Сенегалом на ЧМ-2018, а недавно добрался до финала Кубка Африки.
Бельгиец Деннис Прат будет выступать за «Лестер» – клуб договорился с «Сампдорией» о покупке игрока за 21 миллион евро.
Эмиль Крафт перебрался в «Ньюкасл» из «Амьена». За четвертьфиналиста ЧМ-2018 англичане заплатили 5,4 млн евро.
Заодно «Ньюкасл» пополнил состав Энди Кэрроллом, за которого не пришлось платить. Кэрролл начинал карьеру именно в «Ньюкасле» (33 гола за три сезона во всех турнирах), сейчас ему 30 лет.
А Данни Дринквотер отбыл на правах аренды в «Бернли» из «Челси».
И вкратце о том, почему это трансферное окно могло быть ярче. Вот какие сделки не свершились:
- Дибала так и не перешел в «Тоттенхэм», хотя клуб работал над трансфером несколько недель;
- Коутиньо не вернулся в АПЛ из «Барселоны»;
- «МЮ» отказался от приобретения Марио Манджукича;
- «Эвертон» интересовался Рохо, но не договорился с «МЮ»;
- Сразу несколько клубов АПЛ могли приобрести Вилфрида Заха, но футболист остался в «Кристал Пэлас»;
- «Вулверхэмптон» интересовался миланцем Франком Кессье, но переход не состоялся;
- «Уотфорд» пытался купить Данни Роуза, но «Тоттенхэм» отказал;
- Федор Чалов не стал игроком «Кристал Пэлас».