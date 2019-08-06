Руни будет играющим тренером в «Дерби Каунти». Начнет в следующем году

• Руни неоднократно говорил о том, что хотел бы после завершения карьеры стать тренером. Например, ему близки методы Луи ван Гаала , с которым он работал в «МЮ». У Коку взгляды схожи, он будет продолжать работу в «Дерби», а Руни – помогать как начинающий тренер и играть.

• Владелец «Дерби» Мел Моррис уверяет, что Коку очень рад этому сотрудничеству : «У Руни феноменальная карьера, он продемонстрировал свои лидерские качества в Америке. Кто бы не хотел его пригласить? Могу сказать, что Коку от приглашения Руни в таком же восторге как и я».

• Интересно, что перед «Дерби» в прошлом году стояла проблема ФФП. Клуб рисковал его нарушить, так что просто продал стадион – кому? Своему же владельцу – Моррису за 80 млн фунтов. И в результате объявил не об убытках, а даже о прибыли. Чтобы не попасть под ФФП сейчас, клуб положит зарплату Руни-тренеру, в ФФП она не фиксируется.