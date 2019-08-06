Руни будет играющим тренером в «Дерби Каунти». Начнет в следующем году
«Дерби Каунти» – клуб из английского Чемпионшипа – объявил о будущем переходе Уэйна Руни, который сейчас играет в МЛС за «Ди Си Юнайтед». Руни приступит к работе с января 2020 года.
• Руни неоднократно говорил о том, что хотел бы после завершения карьеры стать тренером. Например, ему близки методы Луи ван Гаала, с которым он работал в «МЮ». У Коку взгляды схожи, он будет продолжать работу в «Дерби», а Руни – помогать как начинающий тренер и играть.
• Владелец «Дерби» Мел Моррис уверяет, что Коку очень рад этому сотрудничеству: «У Руни феноменальная карьера, он продемонстрировал свои лидерские качества в Америке. Кто бы не хотел его пригласить? Могу сказать, что Коку от приглашения Руни в таком же восторге как и я».
• Интересно, что перед «Дерби» в прошлом году стояла проблема ФФП. Клуб рисковал его нарушить, так что просто продал стадион – кому? Своему же владельцу – Моррису за 80 млн фунтов. И в результате объявил не об убытках, а даже о прибыли. Чтобы не попасть под ФФП сейчас, клуб положит зарплату Руни-тренеру, в ФФП она не фиксируется.
• В прошлом году клуб тренировал Фрэнк Лэмпард, для выхода в АПЛ ему не хватило всего одного выигранного матча – у «Астон Виллы» в финале Чемпионшипа. «Дерби» уступил 1:2.
• Лэмпард ушел в «Челси», на смену ему в «Дерби» пришел Филипп Коку. Игрок в прошлом блестящий, но как тренер – кандидатура спорная, вроде и три чемпионских титула в «ПСВ», но ничего особенного в еврокубках, да еще и завяз в скандальном «Фенербахче» годом ранее.
• Пока Коку сражался в турецком чемпионате, а потом отдыхал от негативного опыта, Руни забивал в Северной Америке. После ухода из «МЮ» он сезон отыграл в «Эвертоне» (десять голов), а уже в «Ди Си» забил 23 мяча в 43 матчах в МЛС.
Официально переход Руни состоится 1 января 2020 года, днем ранее истечет контракт с «Ди Си». По расписанию у «Дерби» в первый день 2020-го домашний матч с «Барнсли», а потом десять дней подготовки к следующему туру.