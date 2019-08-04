Самый интересный участник Суперкубка – девушка-лайнсмен. Из-за нее даже увольняли комментаторов
«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в серии пенальти (1:1, 5:4) и выиграл матч за Суперкубок Англии. Игра между английскими топ-клубами как обычно была малозрелищной, зато можно было понаблюдать за девушкой, которая работала на игре в качестве лайнсмена.
Шан Мэсси-Эллис – 33 года, она с 2010 года считается арбитром ФИФА. Работала, как правило, на матчах женского футбола. Обслуживала матчи на прошедшем женском ЧМ-2019.
Восемь лет назад вокруг Мэсси-Эллис возник крупный скандал. Перед матчем «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона», где она должна была работать, комментаторы Sky Sports Энди Грей, Энди Бертон и Ричард Киз высказались в адрес женщины-арбитра, не зная, что микрофон не выключен:
- «Кто-нибудь, расскажите ей, что такое офсайд»;
- «Женщины даже не знают правило офсайда»;
- «Конечно, нет».
Судья не допустила ошибок, а вся троица была уволена из-за сексизма. Правда, Бертон позже вернулся на канал. Шан тоже возобновила работу не сразу, ее вернули позже, опасаясь недаекватной фанатской реакции на стадионах. Успокоиться всех тогда призвал Ян Холлоуэй, тренер «Блэкпула», который публично похвалил женщину-арбитра.
Следующей жертвой гнева был Кевин Макнотон, игрок «Кардиффа», который врезался в Шан, причем, кажется, специально. Игрок не стал извиняться, чем еще больше возмутил зрителей. Агент Макнотона отверг обвинения: «Он не из тех парней, просто сосредоточен на игре».
Еще было столкновение с Вермаленом, когда тот играл за «Арсенал», но получилось мягче, бельгиец хотя бы не сшиб девушку с ног.
Как относится к своей работе Мэсси-Эллис? Вот несколько ее цитат:
«Я люблю футбол, и мне нравится быть вовлеченной в АПЛ – лучшую лигу мира».
«Мое имя иногда читают как мужское Шон, бывают забавные случаи. Однажды сказали: «Извините, дорогуша, это раздевалка, для жен игроков ложа этажом выше».
«Выкрики с трибун? Я их не слышу – у меня в одном ухе переговорное устройство, и мы постоянно общаемся. Что они говорят – мне не сильно интересно, так как я очень сконцентрирована на том, что делаю».
«После родов врачи говорили, что я больше не буду судьей. Но я не готова была бросить судейскую карьеру только лишь потому что у меня есть ребенок».
«Если я смогу вдохновить даже одного человека взять флаг или свисток, я уже буду счастлива».
Шан Мэсси-Эллис была назначена на игру за Суперкубок Англии и достойно ее отработала. Интересно, что «Ливерпулю» предстоит сыграть в еще одном матче с женщиной-судьей и тоже за Суперкубок, только УЕФА. Причем там женщина будет работать в качестве главного арбитра – это француженка Стефани Фраппар.