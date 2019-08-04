Самый интересный участник Суперкубка – девушка-лайнсмен. Из-за нее даже увольняли комментаторов

Как относится к своей работе Мэсси-Эллис? Вот несколько ее цитат:

«Я люблю футбол, и мне нравится быть вовлеченной в АПЛ – лучшую лигу мира».

«Мое имя иногда читают как мужское Шон, бывают забавные случаи. Однажды сказали: «Извините, дорогуша, это раздевалка, для жен игроков ложа этажом выше».

«Выкрики с трибун? Я их не слышу – у меня в одном ухе переговорное устройство, и мы постоянно общаемся. Что они говорят – мне не сильно интересно, так как я очень сконцентрирована на том, что делаю».

«После родов врачи говорили, что я больше не буду судьей. Но я не готова была бросить судейскую карьеру только лишь потому что у меня есть ребенок».

«Если я смогу вдохновить даже одного человека взять флаг или свисток, я уже буду счастлива».

Шан Мэсси-Эллис была назначена на игру за Суперкубок Англии и достойно ее отработала. Интересно, что «Ливерпулю» предстоит сыграть в еще одном матче с женщиной-судьей и тоже за Суперкубок, только УЕФА. Причем там женщина будет работать в качестве главного арбитра – это француженка Стефани Фраппар.