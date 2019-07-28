Первое решение VAR в РПЛ всех удивило. А после второго назначили пенальти
Неделю назад мы ждали, что к помощи VAR придется прибегнуть в игре второго тура РПЛ «Динамо» – «Рубин». Тогда система видеопросмотров могла быть применена впервые в истории российских чемпионатов, но спорных эпизодов не возникло, хотя красная карточка была.
В игре третьего тура РПЛ ЦСКА – «Локомотив» главный судья Владислав Безбородов обратился к Виталию Мешкову и Алексею Сухому, которые выступали «видеоарбитрами».
На седьмой минуте мяч попал в руку Дмитрию Живоглядову.
Мяч касается руки защитника. Очевидно, что в штрафной.
Безбородов слушает коллег.
Отправляется смотреть повтор.
Пока что еще раз убеждаемся, что касание было именно в штрафной.
Решение принято. Безбородов не дает пенальти и при этом назначает «спорный мяч». Больше трех минут выясняли.
Удивились многие.
По поводу неназначенного пенальти. С 1 июня согласно изменениям в правилах, в том случае, если мяч попал игроку в руку или ладонь прямо от его головы, тела или ноги, а также от тех же частей тела стоящего рядом игрока, нарушение не фиксируется.
Касаемо спорного мяча. Как сообщил комментатор Константин Генич, если VAR решает, что игра не должна была быть остановлена, то назначается спорный мяч.
Таким образом, в чемпионатах России впервые применили VAR, чтобы рассмотреть спорный эпизод. Вообще в российских соревнованиях это уже не первый случай – весной в матчах на Кубок России благодаря видеопросмотру было принято несколько решений.
Первой жертвой VAR тогда стал Петрус Бумаль – полузащитника «Урала» удалили с поля за удар локтем.
Чалов реализовал пенальти, и ЦСКА повел 1:0. К первому тайму судья добавил сразу шесть минут.
Видео исторического момента – первого пенальти в РПЛ с помощью VAR:
UPD. Как только мы выпустили этот материал, состоялось еще одно историческое решение: первый назначенный пенальти с помощью VAR!
Безбородов слушал, что ему говорили про единоборство Мурило и Чалова.
Тут фол сомнений не вызывал.
Безбородов отправился смотреть, но быстро все понял.
Пенальти!