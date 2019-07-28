Первое решение VAR в РПЛ всех удивило. А после второго назначили пенальти

Неделю назад мы ждали, что к помощи VAR придется прибегнуть в игре второго тура РПЛ «Динамо» – «Рубин». Тогда система видеопросмотров могла быть применена впервые в истории российских чемпионатов, но спорных эпизодов не возникло, хотя красная карточка была.

В игре третьего тура РПЛ ЦСКА – «Локомотив» главный судья Владислав Безбородов обратился к Виталию Мешкову и Алексею Сухому, которые выступали «видеоарбитрами».

На седьмой минуте мяч попал в руку Дмитрию Живоглядову.