Олег Кононов
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Болельщики «Спартака» не любят Кононова. Называют его пиджаком, выгоняют из клуба
27 июля 2019, 19:52
Матч с «Тамбовом» – еще один, когда фанаты «Спартака» набросились на Олега Кононова. Повод у них был: команда показал отвратительный футбол, а сам Кононов, кажется, потерял контроль над ситуацией. Вот, что творилось на трибунах.
Болельщики стебали Кононова и припоминали ему слова Шалимова.
В социальных сетях было тоже очень горячо.
Болельщики «Спартака» так громко призывают Кононова объявить об отставке. Но сам тренер не очень-то торопится это делать: «Понимаю болельщиков «Спартака», ответственность за проигрыш ложится на тренера, это поражение – серьезная нагрузка, которую должен перенести любой тренер. Работаем вместе с игроками. Буду делать все и отдавать все свои силы для результата».
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