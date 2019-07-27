Болельщики «Спартака» не любят Кононова. Называют его пиджаком, выгоняют из клуба

Болельщики «Спартака» так громко призывают Кононова объявить об отставке. Но сам тренер не очень-то торопится это делать: «Понимаю болельщиков «Спартака», ответственность за проигрыш ложится на тренера, это поражение – серьезная нагрузка, которую должен перенести любой тренер. Работаем вместе с игроками. Буду делать все и отдавать все свои силы для результата».