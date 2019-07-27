Олег Кононов
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#Олег Кононов #РПЛ #Спартак #Тамбов

Болельщики «Спартака» не любят Кононова. Называют его пиджаком, выгоняют из клуба

27 июля 2019, 19:52

Матч с «Тамбовом» – еще один, когда фанаты «Спартака» набросились на Олега Кононова. Повод у них был: команда показал отвратительный футбол, а сам Кононов, кажется, потерял контроль над ситуацией. Вот, что творилось на трибунах.

Болельщики стебали Кононова и припоминали ему слова Шалимова.

В социальных сетях было тоже очень горячо.

Болельщики «Спартака» так громко призывают Кононова объявить об отставке. Но сам тренер не очень-то торопится это делать: «Понимаю болельщиков «Спартака», ответственность за проигрыш ложится на тренера, это поражение – серьезная нагрузка, которую должен перенести любой тренер. Работаем вместе с игроками. Буду делать все и отдавать все свои силы для результата».

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Все фото: ФК «Спартак»
«Спартак» – это всегда много скандалов
Поражение от «Тамбова» – подтверждение всех проблем «Спартака». Кононов потерял контроль над ситуацией
К «Спартаку» есть вопросы по трансферу Понсе
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