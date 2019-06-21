К «Спартаку» есть вопросы по трансферу Понсе

Несколько фактов о Понсе и переходе:

• Он находился в системе «Ромы» с 2015 года. Правда, ни разу не сыграл за основную команду. Были 11 матчей и 10 голов за молодежку, но ни Гарсия, ни Спаллетти, ни Ди Франческо не верили в юниора.

• У Понсе было четыре аренды: в «Ньюэллс Олд Бойз», «Гранаду», «Лилль» и «АЕК». По-настоящему он заиграл только в Греции. В 27 матчах за «АЕК» он забил 16 голов (плюс 5 в Кубке).

• По некоторой информации, «Спартак» будет платить Понсе 1,8 миллиона евро в год.

• «Чемпионат» утверждает: сумма этой сделки составила 9 миллионов евро.

Понсе – странный трансфер. Юниор, выдавший лишь один яркий сезон, перешедший в «Спартак», вызывает много вопросов.

1. Чем «Спартак» так привлек Понсе? Сложно придумать аргумент, кроме яркого сезона в Греции.

2. Что будет с Зе Луишем? Вчера тренер «Порту» Сержиу Консейсау сказал: «Я попросил руководство подписать Зе Луиша для усиления, чтобы «Порту» был конкурентоспособной командой. Это была моя просьба президенту и руководству, и они делают все возможное».

Означает ли это, что «Спартак» фактически нашел замену уходящему Зе? Если да, то чем нападающий, показавший нормальную результативность лишь в одном сезоне, лучше Зе Луиша, который в прошлом сезоне РПЛ забил 10 голов?