К «Спартаку» есть вопросы по трансферу Понсе
Трансферное окно в России еще не началось, но «Спартак» уже самым активным можно назвать. Во-первых, новый генеральный директор команды Томас Цорн начал работу над зачисткой состава – приоритетная задача, которую перед ним поставили владельцы. Команда уже объявила об уходе Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова. На очереди – Сальваторе Боккетти.
Во-вторых, «Спартак» не забыл об усилении. В начале июня появились слухи о возможном уходе Зе Луиша. Одно время инсайдеры говорили, что его заменит Николай Комличенко (была информация, что команда вела переговоры, что сам Комличенко тоже хотел в «Спартак»), но не сложилось. После этого появились новости о нападающем Эсекьеле Понсе, принадлежащем «Роме», которые в итоге подтвердились реальным переходом страйкера.
Несколько фактов о Понсе и переходе:
• Он находился в системе «Ромы» с 2015 года. Правда, ни разу не сыграл за основную команду. Были 11 матчей и 10 голов за молодежку, но ни Гарсия, ни Спаллетти, ни Ди Франческо не верили в юниора.
• У Понсе было четыре аренды: в «Ньюэллс Олд Бойз», «Гранаду», «Лилль» и «АЕК». По-настоящему он заиграл только в Греции. В 27 матчах за «АЕК» он забил 16 голов (плюс 5 в Кубке).
• По некоторой информации, «Спартак» будет платить Понсе 1,8 миллиона евро в год.
• «Чемпионат» утверждает: сумма этой сделки составила 9 миллионов евро.
Понсе – странный трансфер. Юниор, выдавший лишь один яркий сезон, перешедший в «Спартак», вызывает много вопросов.
1. Чем «Спартак» так привлек Понсе? Сложно придумать аргумент, кроме яркого сезона в Греции.
2. Что будет с Зе Луишем? Вчера тренер «Порту» Сержиу Консейсау сказал: «Я попросил руководство подписать Зе Луиша для усиления, чтобы «Порту» был конкурентоспособной командой. Это была моя просьба президенту и руководству, и они делают все возможное».
Означает ли это, что «Спартак» фактически нашел замену уходящему Зе? Если да, то чем нападающий, показавший нормальную результативность лишь в одном сезоне, лучше Зе Луиша, который в прошлом сезоне РПЛ забил 10 голов?
3. Почему не взяли Комличенко? Инсайдер Иван Карпов, рассказывая о переговорах «Локо» и «Млады» по Комличенко, написал: «Локомотив» предлагает «Младе Болеслав» 2,5 миллиона евро за Комличенко. Чехи хотят 4». Если верить инсайду «Чемпионата», на трансфере нападающего сборной России «Спартак» мог бы сэкономить 5 миллионов.
4. «Спартак» знает, что Понсе рвал «кресты» в 18? 31 августа 2015-го он официально перешел в «Рому», а спустя два месяца порвал крестообразные связки. Судя по исследованию, это очень больная тема для «Спартака».
5. Не волнует ли клуб проблема с адаптацией Понсе? Когда Зе Луиш привык к России, он рассказал: «Первый год был очень тяжелым. Я плакал почти каждый день. Много раз спрашивал себя, что я здесь делаю. Было большое желание сдаться и вернуться в Португалию».
На момент перехода Зе было 25 лет. Чего ждать от 22-летнего парня в такой ситуации?
6. Аргентинцы не очень хорошо играли за «Спартак» – клуб забил на этот момент? В истории «Спартака» было семь аргентинцев: Кавенаги (не оправдал ожиданий), Инсаурральде (провалился), Тино Коста (был неплох, но быстро уехал), Майдана (провалился), Пареха (играл более-менее неплохо, капитанил, но оставил не очень много положительных впечатлений), Родригес (неплохо отыграл за «Спартак»), Рохо (почти слил карьеру в «Спартаке», но вовремя уехал из России – теперь играет за «МЮ»).
7. Понсе сильно зависим от партнеров – остались ли деньги на сильного распасовщика? Мы посмотрели все голы Понсе в чемпионате и Кубке Греции и заметили два важных момента:
- В 16 (из 21) случаях он забивал в одно-два касания после передачи.
- Понсе хорош в игре головой. Так он забил 8 мячей в прошлом сезоне. Инсайдер Иван Карпов связался с журналистом греческого издания Sport24 Василисом Темпелисом, и тот сказал: «Понсе игрок штрафной, его сильное качество — игра головой. Если в «Спартаке» есть хорошие крайние защитники, которые могут здорово навесить (особенно справа), то с их помощью Понсе способен забить много голов. Еще он отрабатывает в обороне, помогает защитникам, активно прессингует и приносит много пользы команде. Добавлю, что Понсе хороший парень, он скромен и не болтает лишнего. Правда он не любит журналистов и избегает пресс-конференций, но это не главное для футболиста».
Во-первых, в «Спартаке» нет правого защитника с хорошим пасом. Во-вторых, нежелание говорить в микст-зонах – это большой минус для игрока, выступающего в России.
Исходя из статистики и слов Темпелиса, можно сделать вывод: Понсе сильно зависим от партнеров, умеющих отдать классную передачу. Последним таким игроком в «Спартаке» был Роман Еременко. Хватит ли Томасу Цорну бюджета на плеймейкера?