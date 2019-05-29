Эмери в «Спартаке»: ссорился с Карпиным и Дзюбой, не понимал, что делать с командой
Сейчас Эмери – тренер, постепенно разбирающий завал в «Арсенале» после Арсена Венгера, он вывел лондонцев в финал еврокубка впервые за 13 лет. Два года назад – коуч, набравший с «Севильей» кучу кубков за победу в ЛЕ и переехавший в «ПСЖ» на повышение.
Еще семь лет назад – тренер, почти самостоятельно слепивший в «Валенсии» идеальную команду. Эмери доверяли подписывать новичков, у него были практически идеальные отношения с бывшим президентом команды Мануэлем Льоренте. Наверное поэтому «Валенсия» трижды подряд выходила в Лигу чемпионов с третьего места Ла Лиги, а в команде играли звезды (вроде Альбы, Матье, Сильвы, Сольдадо).
Между «Валенсией» и «Севильей» был тусклый период в «Спартаке», перечеркивающий все яркие моменты на раннем этапе карьеры Эмери. Решение Унаи работать в России можно объяснить лишь существенным повышением в денежном плане: в Испании он зарабатывал 1,2 миллиона евро в год, в Москве – в два раза больше. В реальности же Эмери полностью провалился, уничтожил много нервных клеток и стал героем популярного мема про «тренеришку».
Вот так комментировал назначение Эмери Мануэль Льоренте: «Унаи сделал очень много для «Валенсии». Мы брали его из «Альмерии» по рекомендации их спортивного директора. В итоге он выдал такой классный отрезок в нашей команде. Мы неоднократно отклоняли предложения по нему, но лично мне всегда казалось, что следующим местом работы Эмери будет топ-клуб. Странный выбор Унаи, но я уважаю его».
Забавное совпадение: и у Льоренте, и у Эмери практически в одно время начались неприятности. Бывшего президента «Валенсии» на момент осени-2012 обвиняли в мошенничестве во время трансферов некоторых игроков. Например, Давида Вильи: конкретно в этом деле функционеру предъявляли за фальсификацию документов по трансферу Вильи и присваивании некоторой суммы от этой сделки.
Эмери же в это время чуть не смыл статус перспективного тренера в унитаз.
Эмери и Карпин не могли терпеть друг друга
В ноябре 2018-го вышла биография Унаи Эмери на английском, в которой он подробно рассказал о том, почему у него не получилось в «Спартаке». Первая и одна из главных причин – Валерий Карпин.
Эмери писал: «Все просто. С первого же дня, когда я пришел в «Спартак», я понял, что Карпин не хотел меня видеть здесь. Он хотел быть тренером, поэтому повернулся ко мне спиной».
С одной стороны, к этому заявлению нельзя относиться серьезно. До Эмери «Спартак» тренировал именно Карпин. И он же добровольно ушел с этой должности, занявшись административными делами клуба. С другой стороны, как по-другому можно объяснить взаимную неприязнь между Карпиным и Эмери? Унаи в автобиографии писал, что просил несколько футболистов для усиления. Но в итоге получил только Ромуло, Инсаурральде и Чельстрема, которые были чуть ли не в самом низу его списка. Говорит, на его покупки повлиял именно Карпин.
Эмери привел в «Спартак» новый тренерский штаб (второго тренера, помощника, аналитика), и это сильно не понравилось руководству. Боссы команды думали, что коуч зря начал резкую перестановку, и из-за этого Эмери жаловался на то, что его никто не понимал в «Спартаке».
В то же время Карпин говорил, что Эмери поддерживали абсолютно во всем: задолго до назначения ознакомили его с игроками, с которыми ему предстоит работать, помогли подобрать помощников, разрешили спортивному директору Дмитрию Попову тусить в Тарасовке и помогать с переводом (хотя он просто не должен это делать). Но испанец все равно бесился, ругался со всеми и расклеивался.
Зимой Карпин заочно забатлил Унаи после вопроса о его сливе: «Наиполнейшая информация о каждом игроке у Унаи была уже в апреле-мае 2012-го. Так что о каком моем нежелании видеть Эмери может вообще идти речь?! У меня на любую цитату Эмери есть правдивый ответ. Так что его отговорки о том, почему не получилось в «Спартаке», вызывают у меня улыбку».
Игроки не понимали Эмери
У Эмери были прекрасные отношения с иностранными футболистами «Спартака». Но с русскими – нет. Во многом так получилось благодаря игнору Артема Дзюбы.
В сезоне-2011/12 Дзюба сыграл за «Спартак» в чемпионате 41 матч и стал одним из лучших бомбардиров команды (11 мячей, больше только у Эменике – 13). В начале следующего сезона и до 17 тура (до отставки Эмери) число минут, проведенных им на поле, резко уменьшилось.
Несколько причин для этого:
• Дзюба не устраивал Эмери в игровом плане. Унаи всегда говорил, что любит нападающих, способных создать голевой момент самостоятельно (у него были Сольдадо, Кавани, Обамеянг и Ляказетт). У раннего Дзюбы не было этого качества.
• Персональная статистика Дзюбы в тех матчах, когда он выходил в основе, не сильно впечатляла тренера. В РПЛ он более-менее стабильно играл до 10 тура. За это время он отдал четыре голевые передачи и ни разу не забил.
Логично, что малорезультативный форвард улетел в запас. Только вместо обычного объяснения проблемы Эмери игнорировал Дзюбу и благодаря этому терял авторитет в раздевалке (хорошо известно, что даже в «Спартаке» среди игроков у него был довольно неплохой статус).
Все это вылилось в мем про «тренеришку» и жалобы Эмери на Дзюбу в книге. «Дзюба настраивал против меня журналистов и других футболистов, как только начинал получать меньше игрового времени. Я оказался один и не имел возможности что-либо предпринять», – рассказывал Эмери.
Дмитрий Комбаров при Эмери провел все 17 туров чемпионата на поле (и ни разу не был заменен). Но даже у него нашелся повод покритиковать тренера. По словам Комбарова, Унаи не хватало жесткости для работы в «Спартаке»: он не был тверд в решениях, не был жесток в отношении недисциплинированного игрока. Эмери мешало незнание языка, и из-за это ему было сложно вырулить в сложных ситуациях.
А был ли Эмери действительно хорош
«Спартак» при Эмери резко начал, но быстро слетел с правильного направления и провалился. Команда после трех побед в РПЛ на старте начала чередование редких успехов, нелепых ничьих и крайне глупых поражений. Последней игрой при Эмери было уничтожение от «Динамо» – 1:5.
Помимо неудач в чемпионате была еще Лига чемпионов с «Барселоной», «Селтиком» и «Бенфикой» в группе. Первые – понятно, спокойно проходили в плей-офф. Но как можно было исхитриться и пропустить остальных в решающие матчи ЛЧ и ЛЕ – не очень понятно даже сейчас.
Эмери психовал из-за незнания природы, в которую он попал. Первые три победы можно объяснить куражом в дебюте. Дальше начались провалы, в которых виноват был именно Эмери. С начала августа и по середину сентября, когда команда пропустила крайне много (12 мячей в пяти матчах), тренер будто бы не обращал внимание на оборону и ориентировался только на игру в атаке. С этим, кстати, получилось тоже не особо хорошо: пять голов в пяти встречах.
Потом Эмери резко понял, что недотягивает в защите, и перестроился на схему с пятью защитниками. Итог – спокойные победы над «Крыльями», «Краснодаром», «Ростовом», «Амкаром», «Мордовией», поражения от ЦСКА и «Анжи», ничья с «Волгой» и тот самый ужас с «Динамо».
Эмери не мог понять, что делать с этим «Спартаком»: по какой схеме играть и каких игроков использовать для реализации своих тактических идей. Все это – на фоне внутрикомандных конфликтов, которые: а) подорвали его авторитет; б) нарушили взаимоотношения с руководством.
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Обычно после таких провалов, когда перспектива и амбиции уничтожаются за пару месяцев, тренеры возвращаются домой и заканчивают в очень скромных командах. Эмери повезло: его подобрала «Севилья», в которой он снова стал топом, дорос до «ПСЖ», а сегодня сыграет в финале Лиги Европы.