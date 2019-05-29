Эмери в «Спартаке»: ссорился с Карпиным и Дзюбой, не понимал, что делать с командой

Сейчас Эмери – тренер, постепенно разбирающий завал в «Арсенале» после Арсена Венгера, он вывел лондонцев в финал еврокубка впервые за 13 лет. Два года назад – коуч, набравший с «Севильей» кучу кубков за победу в ЛЕ и переехавший в «ПСЖ» на повышение.

Еще семь лет назад – тренер, почти самостоятельно слепивший в «Валенсии» идеальную команду. Эмери доверяли подписывать новичков, у него были практически идеальные отношения с бывшим президентом команды Мануэлем Льоренте. Наверное поэтому «Валенсия» трижды подряд выходила в Лигу чемпионов с третьего места Ла Лиги, а в команде играли звезды (вроде Альбы, Матье, Сильвы, Сольдадо).

Между «Валенсией» и «Севильей» был тусклый период в «Спартаке», перечеркивающий все яркие моменты на раннем этапе карьеры Эмери. Решение Унаи работать в России можно объяснить лишь существенным повышением в денежном плане: в Испании он зарабатывал 1,2 миллиона евро в год, в Москве – в два раза больше. В реальности же Эмери полностью провалился, уничтожил много нервных клеток и стал героем популярного мема про «тренеришку».