Мощная идея Федуна: он уйдет из «Спартака», клуб отдадут фанатам, бюджет снизят

Не успели фанаты оправиться от ухода Глушакова и Комбарова, что вызвало у всех разные эмоции, но уж точно никого не оставили равнодушными, как грянуло большое интервью владельца клуба Леонида Федуна «Чемпионату».

Тут очень много интересного:

Федун опровергает, что болел за киевское «Динамо»

Цитата: «Это просто смешно. Во-первых, я лишь родился в Киеве и всю сознательную жизнь провел вне пределов Украины. Во-вторых, если я уж должен был за кого-то болеть, то за ЦСКА – как-никак полковник запаса. В-третьих, на футбол я начал ходить в 1977 году, сразу после вылета «Спартака» в первый дивизион».