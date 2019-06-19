Мощная идея Федуна: он уйдет из «Спартака», клуб отдадут фанатам, бюджет снизят
Не успели фанаты оправиться от ухода Глушакова и Комбарова, что вызвало у всех разные эмоции, но уж точно никого не оставили равнодушными, как грянуло большое интервью владельца клуба Леонида Федуна «Чемпионату».
Тут очень много интересного:
Федун опровергает, что болел за киевское «Динамо»
Цитата: «Это просто смешно. Во-первых, я лишь родился в Киеве и всю сознательную жизнь провел вне пределов Украины. Во-вторых, если я уж должен был за кого-то болеть, то за ЦСКА – как-никак полковник запаса. В-третьих, на футбол я начал ходить в 1977 году, сразу после вылета «Спартака» в первый дивизион».
Впрочем, нет нужды не доверять интервью «СЭ» в 2004 году, где Федун на вопрос «В детстве за киевское «Динамо» болели?» ответил: «Конечно. Тогда в Киеве невозможно было не болеть за «Динамо». Ну, вот, как так, Леонид Арнольдович?
Федун считает, что с 2003 года в «Спартаке» было сделано «очень много»
По словам Федуна, в то время у клуба было 80 игроков на контрактах, он рисковал повторить судьбу «Торпедо», но за 16 лет появился «лучший стадион», а также «лучшая в России академия, исходя из количества воспитанников, играющих в РПЛ и сборной».
При этом интересно было бы узнать у президента «Спартака»: а) в каком году бы появился стадион, если бы не ЧМ-2018, учитывая, что закладка камня состоялась еще в 2007-м; б) сколько воспитанников лучшей в России академии принесли пользу и деньги самому клубу, кто помог выиграть трофеи, а кого удалось выгодно продать.
В 2023 году болельщики станут акционерами клуба
Цитата: «Это не спонтанное решение. Мы долго изучали, смотрели все примеры – и «Барселону», и «Реал», и «Баварию», и часть американских клубов. В итоге пришли к мнению, что «Спартак» — народная команда, и она должна управляться народом».
Раньше этого не произошло из-за ситуации в стране: «Но в 2008-м грянул первый кризис, в 2014-м – второй. Осуществить идею стало почти невозможно».
Тут же – о трофеях: «Возможно, получится до 2023 года взять еще один или несколько трофеев, я буду к этому стремиться».
Таким образом, у самого популярного клуба страны к 2023-му за 20 лет будет всего несколько трофеев (не исключено, что останутся те же два, что и сейчас), зато у фанатов появится возможность выбирать президента, определять трансферную политику, выбирать дизайн формы и так далее. В приоритете будут болельщики, которые регулярно ходят на матчи (неплохой намек на покупку абонементов).
«Раз болельщики уверены, что разбираются в футболе, то все сделают правильно», – бросил Федун. «Глобальная задача именно в том, чтобы через пять лет клубом управляли его болельщики — самые преданные и, как они считают, самые компетентные в стране», – еще один кивок в сторону фанатов. Звучит несолидно, но уж как есть.
Как относятся к его идеям – легко почитать на спартаковских форумах. Спойлер: мягко говоря, безрадостно.
Сам Федун мешать не будет
Очень важный абзац.
«Я стану простым болельщиком, как и все остальные. У меня не будет права блокировки решений и результатов выборов. Правда, после этого в «Спартаке» уже не будет и моих личных денег. Но до этого момента все финансовые условия останутся.
Скорее всего, на три-пять последующих лет после передачи клуба болельщикам будет сохранен и титульный контракт с «Лукойлом», чтобы команда могла жить дальше без моего участия. Клуб должен быть готов к самостоятельному плаванию и нужно создать для этого все условия, чем я в ближайшие годы займусь».
Бюджет упадет, но «Спартак» будет… лидировать
Цитата: «Мы сейчас расстанемся с большой группой игроков, у которых большие зарплаты. Контракты у них заканчиваются либо сейчас, либо в следующем году. Если раньше уровень зарплат был 2,5–3 миллиона, то сейчас будет другой, сокращение бюджета действительно произойдет. Если клуб зарабатывает 100 рублей, то по решению ФИФА он может существовать максимум на 105-110, но не на 200. Это финансовый фэйр-плей.
Амбиции понижают все клубы. Бюджетов, которые были в условном 2010-м, сейчас просто нет ни у кого. И это логично. Когда-то мной были предложены реформы — их отвергли, поэтому наш футбол будет активно деградировать дальше. Постепенно клубы придут к формуле: сколько зарабатываем, столько и тратим. И «Спартак», если все пойдет по-честному, в этом сегменте будет лидировать».
Федун объясняет это самой активной и развитой болельщицкой базой. Но при этом не поясняет, как именно она должна повлиять на лидерство «в этом сегменте».
Федун отрицает, что проект «Тушино-2018» связан со «Спартаком»
«Тушино-2018» – строящийся большой жилой комплекс неподалеку от «Открытие Арены».
Цитата: «Об этом никто не вспоминает, но половина «Тушино-2018» принадлежит спонсору ЦСКА. У меня там миноритарная доля, я там не основной акционер. К сожалению, к «Спартаку» отношения «Тушино-2018» не имеет, хотя я бы очень хотел иметь там монополию. Мог бы тогда решать вопросы по «Спартаку», но этот проект закроется только в 2026-2027 году, и ни копейки до этого я оттуда не получу. До этого момента придется только тратить».
Многие желали зла «Спартаку». Но кто?
Цитата о трофеях: «Мы, может быть, не достигли всего, чего хотели. Да, мы могли бы еще пару раз стать чемпионами из-за абсолютно грязных вещей, которые я обязательно опишу в мемуарах».
Цитата о Глушакове: «Вы думаете, просто так на Глушакова все сейчас накинулись, все это бесплатно? Так не бывает. Если звезды сжигаются – значит кому-то это нужно».
Цитата про 2009 год: «Внешняя атака была инспирирована в 2009 году, когда мы тоже шли к чемпионству. Я знаю заказчика. Он потом ушел, но кампания какое-то время все равно катилась. Хотя не будем копаться в этом».
И самое интересное: «Что касается прошлого сезона, имела место попытка оказать давление на клуб и меня лично. Зачем это сейчас делается, мне тоже понятно, люди уже проявились. Просто я никогда не думал, что они будут тратить такие деньги, пытаясь меня сломать. Но меня можно убить, а сломать – нельзя. Поэтому было смешно за всем этим наблюдать. Цели мне понятны. На меня выходили с предложением, говорили: «Сделай это и это, все сразу же успокоится, тебя будут любить». Я объяснил им все».
Впечатляюще. Но как относиться ко всем этим словам сейчас, до выхода мемуаров, при том, что там нет никакой конкретики?
Несколько мощных цитат
«Для себя я знаю, что сделал для «Спартака» столько, сколько ни один человек в мире не сделал бы».
«В стране только два человека, которые искренне любят футбол и тратят существенную часть средств из семейного бюджета на то, чтобы содержать и формировать клуб. Я и Галицкий»
«Когда «Спартак» побеждает, тебя ненавидят болельщики клубов, которые ты победил. Когда «Спартак» проигрывает, тебя ненавидят вообще все».
Итог
У команды позади аховый сезон, остался тренер, у которого мало что получается, чистится состав, есть молодежь, у которой ничего не выходит, а также стремительно пустеющий стадион, стабильно негативный эмоциональный фон вокруг клуба из-за многочисленных скандалов и очень туманное будущее.
Владелец клуба вместо привлечения грамотных управляющих и разработки долгосрочной стратегии по набору тренеров и игроков уровня клуба и улучшению имиджа – готовится через четыре года избавиться от клуба так, чтобы вся ответственность в конечном итоге легла на болельщиков, которые совершенно не готовы к подобным шагам и которым слишком тяжело бывает договориться даже между собой, вспоминая драки на трибунах и историю с Глушаковым. Не говоря уже о том, что в России вообще нет такого опыта управления клубом, то есть, над «Спартаком», грубо говоря, проведут эксперимент.
Мы уже видели такое в 2015 году. Официально Федун покинул пост председателя совета директоров, сказав: «Понимаю, что настало время отдать полномочия профессионалам». Сезон-2015/16 «Спартак» с Дмитрием Аленичевым закончил на пятом месте. Федун незаметно вернулся и в следующем году расхаживал с завоеванным трофеем в чемпионате России.
«Профессионалы» тогда не справились. Сейчас же в самый тяжелый для клуба момент в его российской истории Федун вместо антикризисных мер раскручивает новую авантюру. Сегодня он уже упоминал про «Торпедо». Есть риск, что сравнения с этим клубом в ближайшие годы станут регулярными.