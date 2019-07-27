Поражение от «Тамбова» – подтверждение всех проблем «Спартака». Кононов потерял контроль над ситуацией

«Спартак» проиграл «Тамбову» (0:2). Если в первом тайме, когда спартаковцы пропустили гол, еще появлялись мысли о том, что гости еще отыграются. То во второй половине встречи «Тамбов» не только дотерпел, но и дожал соперника.

Поражение от «Тамбова» – один из многих матчей, которые идеально подчеркивают отвратительную форму «Спартака».

Нападение не играет

В трех матчах нападающие «Спартака» забили только один мяч. И то Луис Адриано сделал это с пенальти. Во всех остальных случаях отдувались защитники (Джикия и Жиго).

Пока что игра «Спартака» в нападении не вызывает никаких симпатий. Луис Адриано в матче с «Тамбовом» позволял сопернику легко обыгрывать себя и за весь матч нанес один удар. Номинальный нападающий Понсе, почему-то вышедший в этом матче на левом фланге, пробил дважды, но ни разу не попал в створ.