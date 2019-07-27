Поражение от «Тамбова» – подтверждение всех проблем «Спартака». Кононов потерял контроль над ситуацией
«Спартак» проиграл «Тамбову» (0:2). Если в первом тайме, когда спартаковцы пропустили гол, еще появлялись мысли о том, что гости еще отыграются. То во второй половине встречи «Тамбов» не только дотерпел, но и дожал соперника.
Поражение от «Тамбова» – один из многих матчей, которые идеально подчеркивают отвратительную форму «Спартака».
Нападение не играет
В трех матчах нападающие «Спартака» забили только один мяч. И то Луис Адриано сделал это с пенальти. Во всех остальных случаях отдувались защитники (Джикия и Жиго).
Пока что игра «Спартака» в нападении не вызывает никаких симпатий. Луис Адриано в матче с «Тамбовом» позволял сопернику легко обыгрывать себя и за весь матч нанес один удар. Номинальный нападающий Понсе, почему-то вышедший в этом матче на левом фланге, пробил дважды, но ни разу не попал в створ.
В атаке большую роль в системе «Спартака» играют футболисты центра поля и защиты. У «Спартака» в матче с «Тамбовом» было четыре попадания в штангу – даже в этом ни разу не засветились нападающие (в штангу стреляли Жиго, Гулиев, Джано и Джикия).
Сладкий миф Кононова о том, что он за несколько месяцев поставит атакующую игру уничтожен. В трех матчах нового сезона РПЛ клуб забил всего три мяча – это всего лишь седьмой результат в лиге после неполного третьего тура. Да и в матче с аутсайдерами первый удар в створ «Спартак» нанес лишь на 36 минуте.
В «Спартаке» хандрит защита
Два момента. Первый – перед вторым голом «Тамбова», который начался с подачи углового, Жиго зачем-то заигрался в штрафной, пробовал прокинуть мяч между ног Бенито и чуть не подарил сопернику прямую возможность забить.
Второй – Рассказов привез штрафной, после которого был забит первый мяч. Ошибки Рассказова в этом сезоне – частое явление. В игре с «Ростовом» он начудил аж на два гола. В эпизоде с первым мячом он потерял Байрамяна (хотя это был его игрок), который в итоге забил (смотреть с 02:48).
В моменте со вторым мячом Рассказов исполнил нелепый подкат, после чего Еременко отдал голевую передачу (смотреть с 08:27).
У «Спартака» не играют замены
За три тура Кононов использовал все девять замен, но ни одна из них не принесла результативного очка.
Это – еще одно подтверждение теории о том, что Кононов перестал контролировать «Спартак». На фланге в старте он выпустил Понсе, хотя до этого он ни разу не уходил из центра нападения. Кононов не делает выводы, поэтому в старте против «Тамбова» вышел Рассказов, допустивший две голевые ошибки в предыдущем матче (хотя альтернативы ему не было).
В конце концов складывается ощущение, что Кононов просто растерялся и не знает, как исправить эту ситуацию. Поэтому с трибун болельщиков «Спартака» слышно вполне логичное: «Сколько можно? Вы **** [задолбали]!».