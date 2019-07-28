Два похожих попадания в руку в матчах «Спартака» и «Зенита» – два разных решения судей. Все ли верно?

«Футболист «Тамбова», находившийся в своей штрафной, отбил мяч выставленным вперед локтем, но Вилков не посчитал это нарушением правил и пенальти не назначил», – написала пресс-служба «Спартака» в отчете о матче.

У известного в прошлом арбитра Сергея Хусаинова другое мнение: «Защитник не увеличивал площадь, мяч бы попал в лицо, если бы там не было локтя. Так что пенальти не было, он защищал лицо, так что увеличения там не было, это была самооборона»

Что думает эксперт «Спорт-Экспресса» Александр Бобров: «Мяч летел игроку «Тамбова» в голову. Он ее прикрыл рукой, оказавшейся сантиметрах в 10-15 от лица. Отмашки не было, движения в сторону – тоже, площадь тела или головы от действия Килина не увеличилась. Решение судьи можно поддержать».

Матч «Оренбург» – «Зенит» состоялся на следующий день. При счете 0:1 Сергей Карасев назначил пенальти, когда мяч после подачи Терентьева угодил в руку Козлова. Дзюба был точен – 0:2.