Два похожих попадания в руку в матчах «Спартака» и «Зенита» – два разных решения судей. Все ли верно?
«Тамбов» обыграл «Спартак» 2:0, и без обсуждений судейских решений не обошлось. «Тамбов» открыл счет после того, как лайнсмен зафиксировал офсайд, но главный арбитр Михаил Вилков после консультации с ним гол засчитал.
Внимание привлек еще один эпизод. Фернандо выполнял штрафной, и мяч попал в руку игрока «Тамбова», но судья пенальти не поставил.
«Футболист «Тамбова», находившийся в своей штрафной, отбил мяч выставленным вперед локтем, но Вилков не посчитал это нарушением правил и пенальти не назначил», – написала пресс-служба «Спартака» в отчете о матче.
У известного в прошлом арбитра Сергея Хусаинова другое мнение: «Защитник не увеличивал площадь, мяч бы попал в лицо, если бы там не было локтя. Так что пенальти не было, он защищал лицо, так что увеличения там не было, это была самооборона»
Что думает эксперт «Спорт-Экспресса» Александр Бобров: «Мяч летел игроку «Тамбова» в голову. Он ее прикрыл рукой, оказавшейся сантиметрах в 10-15 от лица. Отмашки не было, движения в сторону – тоже, площадь тела или головы от действия Килина не увеличилась. Решение судьи можно поддержать».
Матч «Оренбург» – «Зенит» состоялся на следующий день. При счете 0:1 Сергей Карасев назначил пенальти, когда мяч после подачи Терентьева угодил в руку Козлова. Дзюба был точен – 0:2.
Как это выглядит в динамике.
С Карасевым согласились не все.
Версия Боброва: «По всей видимости, пенальти Карасев назначил после подсказки своего второго помощника Игоря Демешко. Решение выглядит ошибочным – да, контакт мяча с рукой защитника «Оренбурга» был, но тот отворачивался и успел прижать руку к туловищу».
Кроме того, в конце матча был эпизод, в котором мяч попал в руку Барриосу в штрафной площади «Зенита», но судья не зафиксировал нарушение правил.
Весной 2019-го немецкое издание Bild обсуждало изменения правил, которые коснутся игры рукой. Немцы изобразили это в виде циферблата, разделив положения рук на зоны.
- Мяч попадает в руку в промежутках между 9 и 3. Если нет естественного движения руки (прыжок, падение), это нарушение правил.
- Мяч попадает в руку в промежутках между 3 и 4 или 9 и 8. Момент на усмотрение арбитра.
- Мяч попадает в руку в промежутках между 8 и 4. Это не нарушение, но руки должны быть в естественном положении.
Кстати, на обоих матчах не было системы VAR. В РПЛ она дебютировала в игре второго тура «Динамо» – «Рубин», а в третьем туре будет следить за матчем ЦСКА – «Локомотив».