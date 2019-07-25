Еще один важный трансфер «Краснодара» – Кабелья из «Сент-Этьена». Он идеально подходит Мусаеву
«Краснодар» продолжает активную трансферную кампанию. После подписания Томаса Вильены, Юнеса Намли, Кайо, Руслана Камболова и Маркуса Берга клуб забрал у «Сент-Этьенна» Реми Кабелья.
Сумма трансфера – 12 миллионов евро – история. Это самая дорогая покупка в истории «Краснодара».
В свои 29 Кабелья – известный по европейским меркам персонаж. В сезоне-2013/14 он блеснул в «Монпелье» и сразу же уехал в АПЛ, где его ждал «Ньюкасл». В «Ньюкасле» он стал одним из семи французов, выступающих за команду. Клуб так впечатлился игрой Кабелья за «Монпелье» в последнем и предпоследнем сезонах (стал чемпионом Франции и сыграл в ЛЧ), что заплатил за него 10 миллионов евро, а самому игроку выдали контракт на шесть лет.
Правда, реализовать свой потенциал в Англии помешали несколько факторов.
Первый – настроение Кабелья. Он приехал в Англию зажигать, но быстро понял, что «Ньюкасл» превращается в аутсайдера, поэтому и заскучал.
Второй – взаимоотношения со Стивом Маклареном. По данным ChronicleLive, на тренировках между Маклареном и Кабелья часто возникали конфликты. Коуч часто обязывал его отрабатывать в обороне, футболист же хотел играть только в атаке. После отъезда Кабелья в аренду в «Марсель» Макларен сказал: «Кабелья мог стать звездой «Ньюкасла», но занимался не теми делами и не реализовал даже половину своего потенциала. Хотя мог уехать в топ-клуб».
Возможно, Макларен не зря критиковал Кабелья. В Англии он не показывал и половину от того, что было в «Монпелье». Зато преуспел в смене имиджа.
Кто такой Реми Кабелья
Кабелья – лучший игрок «Сент-Этьена» в прошлом сезоне. На его счету 34 матча в Лиге 1, 8 голов и 4 голевые передачи. По итогам сезона бывший тренер команд Жан-Луи Гассе назвал Кабелья самым важным и незаменимым футболистом команды. Во всех встречах чемпионата Франции Кабелья уходил на замену только в двух из них, не доиграв в общей сложности всего 34 минуты от общего возможного времени.
Третий – Кабелья часто отвлекали слухи об интересах топ-команд. В течение двух лет, когда он играл за «Ньюкасл», в английской прессе появлялась информация, что с игроком и агентом связывались «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Из-за этого и случилось скорое расставание с «Ньюкаслом»: он слишком хотел поменять обстановку. Правда, Кабелья не остался в Англии, а уехал в «Марсель», став частью сделки по Флориану Товену.
Зачем Кабелья понадобился «Краснодару»
В «Марселе» Кабелья часто сидел на лавке. Взбодриться получилось только в «Сент-Этьене». Кабелья играл фактически на фланге полузащиты. В реальности функциональный спектр игрока намного шире – кажется, этим он и привлек «Краснодар».
Кабелья – идеальный распасовщик. Средний процент его хороших передач в прошлом сезоне составил 84%.
Кабелья отлично поддерживает связь между линиями. В 2014-м он сказал, что ему по душе расстановка 4+2+3+1, но комфортнее всего он чувствует себя в более сбалансированной 4+3+3. Отличная новость для Кабельи: «Краснодар» играет по этой схеме.
В тактико-аналитическом канале Blocknote в телеграме появилась очень важная характеристика Кабелья. По показателю progressive run (показывает успешные проходы на ведении) он – один из лидеров Лиги 1 прошлого сезона. У него 5.84 успешных попыток за матч. У лидера, Неймара, было 6,77.
Мусаев требует от своих игроков быструю и интенсивную игру. В недавнем интервью Sports.ru главный тренер «Краснодара» рассказал о философии клуба: контроль мяча, высокий прессинг, динамичная игра.
Кабелья отлично вписывается под эти задачи. Он – быстрый игрок с отличным чувством атаки и умением поддержать развитие контрвыпада на раннем этапе его возниковения (забудьте тезис о том, что в «Ньюкасле» он не любил возвращаться, в «Сент-Этьене» он прокачал этот навык). Еще одно мощное усиление «Краснодара» перед еврокубковой кампанией.