Еще один важный трансфер «Краснодара» – Кабелья из «Сент-Этьена». Он идеально подходит Мусаеву

В свои 29 Кабелья – известный по европейским меркам персонаж. В сезоне-2013/14 он блеснул в «Монпелье» и сразу же уехал в АПЛ, где его ждал «Ньюкасл». В «Ньюкасле» он стал одним из семи французов, выступающих за команду. Клуб так впечатлился игрой Кабелья за «Монпелье» в последнем и предпоследнем сезонах (стал чемпионом Франции и сыграл в ЛЧ), что заплатил за него 10 миллионов евро, а самому игроку выдали контракт на шесть лет.

Правда, реализовать свой потенциал в Англии помешали несколько факторов.

Первый – настроение Кабелья. Он приехал в Англию зажигать, но быстро понял, что «Ньюкасл» превращается в аутсайдера, поэтому и заскучал.

Второй – взаимоотношения со Стивом Маклареном. По данным ChronicleLive, на тренировках между Маклареном и Кабелья часто возникали конфликты. Коуч часто обязывал его отрабатывать в обороне, футболист же хотел играть только в атаке. После отъезда Кабелья в аренду в «Марсель» Макларен сказал: «Кабелья мог стать звездой «Ньюкасла», но занимался не теми делами и не реализовал даже половину своего потенциала. Хотя мог уехать в топ-клуб».

Возможно, Макларен не зря критиковал Кабелья. В Англии он не показывал и половину от того, что было в «Монпелье». Зато преуспел в смене имиджа.