«Краснодар» подписал знаменитого шведа: поиграл в пяти странах, фанаты ругали его за вечные промахи
Маркус Берг – знаменитый форвард сборной Швеции. Последние два года он играл в ОАЭ, но забивал там чуть ли не в каждом матче. Именно его вытащил «Краснодар», чтобы впервые в своей истории пошуметь в Лиге чемпионов.
Тащил в слабых лигах, но проваливался в топах
В Европе Маркуса Берга в основном знают по матчам в составе «Гамбурга» и «ПСВ»: там привыкли критиковать его за низкую результативность.
В «Гамбурге» он сыграл 54 матча в лиге, но забил скромные 5 мячей. В 2010 году в Германии попытались спасти карьеру шведа, отправив его в «ПСВ» в аренду, но и там дело шло не так гладко – 8 голов за сезон.
Ирония в том, что эти два клуба – единственные, где Маркус Берг не забивал голы десятками. Во всех остальных своих командах он отметился масштабно: 21 за «Гетеборг», 32 за «Гронинген», 65 за «Панатинаикос» и 35 за «Аль Айн».
Самый возрастной иностранный новичок в «Краснодаре»
Маркусу Бергу через месяц будет 33. Это настоящий шок для «Краснодара», который всегда выдерживал четкую трансферную политику. Если вкратце, ее можно сформулировать так:
- Россияне – практически любые. Приоритет идет своим футболистам из академии, но если на какую-то позицию их нет, приглашаются либо опытные футболисты из РПЛ, либо молодые таланты из других клубов.
- Иностранцы – молодые и недорогие футболисты, которые либо будут долго выступать за клуб, либо могут быть проданы дороже в будущем.
33-летний (почти) Берг – яркое исключение из правил. Со времен попадания в РПЛ клуб ни разу не покупал более возрастного иностранца. Вдвойне интересно, что это произошло прямо перед введением нового лимита: либо Берг покупается на один сезон, либо клуб уверен, что он попадет в восьмерку иностранцев через год.
Играл на ЧМ-2018, пока фанат жил в его квартире
Берг сыграл во всех пяти матчах сборной Швеции на ЧМ-2018, в каждом из которых он выходил в старте. Ни одного гола Берг не забил, а фанаты критиковали его за промахи не меньше, чем у нас когда-то Кержакова.
«Посмотрите нарезку промахов Берга и скажите «Нам не нужен Златан».
«Смотреть на промахи Берга и говорить, что он должен был забить – это слишком легко. Но то, что за весь ЧМ у него ноль голов – это видит каждый».
Зато запомнился акцией, которую он придумал для фанатов. Форвард организовал необычный конкурс: предложил пожить в его квартире во время ЧМ тому фанату, который убедительнее всего докажет, что ему это нужно. Выиграл 28-летний Йеспер Бергквист.
Тем не менее, россияне Берга все-таки помнят: в ноябре 2018-го он забил гол в ворота сборной России на Лиге наций, оформив победу Швеции 2:0. Сейчас у Берга 19 голов за взрослую команду, но больше всего он отличился на молодежном уровне: Маркус до сих пор удерживает рекорд по количеству голов на Евро до 21 лет.
Пока это самый странный трансфер «Краснодара»
Взвесим все за и против. Итак, почему трансфер Берга – хороший:
- Берг много забивает и в правильной схеме точно найдет себя.
- Вряд ли ему будет тяжело адаптироваться: он пятый игрок из Скандинавии в «Краснодаре».
- Опыт футболиста поможет «Краснодару» в ЛЧ.
Но есть и аргументы против:
- Берг в основном забивал за маленькие клубы, а «Краснодару» нужны игроки для выхода на новый уровень.
- Швед – нападающий, а это значит, что он заберет игровое время у Игнатьева и Шапи.
- Карьера Берга давно идет на спад: после «Гамбурга» и «ПСВ» он играл сначала в Греции, а потом в ОАЭ.
Тем интереснее будет смотреть, к чему этот трансфер приведет. Переход Берга – крайне нетипичный для «Краснодара», но он явно случился не просто так.