«Краснодар» подписал знаменитого шведа: поиграл в пяти странах, фанаты ругали его за вечные промахи

Тащил в слабых лигах, но проваливался в топах

В Европе Маркуса Берга в основном знают по матчам в составе «Гамбурга» и «ПСВ»: там привыкли критиковать его за низкую результативность.

В «Гамбурге» он сыграл 54 матча в лиге, но забил скромные 5 мячей. В 2010 году в Германии попытались спасти карьеру шведа, отправив его в «ПСВ» в аренду, но и там дело шло не так гладко – 8 голов за сезон.

Ирония в том, что эти два клуба – единственные, где Маркус Берг не забивал голы десятками. Во всех остальных своих командах он отметился масштабно: 21 за «Гетеборг», 32 за «Гронинген», 65 за «Панатинаикос» и 35 за «Аль Айн».