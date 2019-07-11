Гендиректор «Спартака» связывает игроков клуба со своим агентством. Таких уже четверо

Вот важное заявление от Цорна из официального телеграм-канала пресс-службы «Спартака»: «Малкольм Баду перешел в «Спартак» почти бесплатно, за символическую компенсацию, о которой мы договорились с «Вольфсбургом». Хочу подчеркнуть, что подписание контракта состоялось без отчисления каких-либо агентских комиссий и подъёмных самому игроку.

Баду является продуктом системы подготовки крепкого клуба немецкой Бундеслиги, вызывался молодежную сборную Германии различных возрастов, участвовал в ее составе в Чемпионате мира среди команд не старше 20 лет в 2017 году. Он зарекомендовал себя на сборе «Спартака» в Австрии, произвел хорошее впечатление на тренерский штаб. Баду добавит команде ротации на флангах».

Баду – клиент бывшего агентства Цорна

До майского прихода в «Спартак» Цорн владел агентством Tomas Zorn Sportmanagement – TZS, которое занималось делами иностранных и российских игроков. Потом Цорн закрыл агентство, но его работники основали новое – TEAMZONESPORTS. Клиенты остались такими же, но у самого агентства сменились учредители и юридическое лицо.