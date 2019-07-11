Гендиректор «Спартака» связывает игроков клуба со своим агентством. Таких уже четверо
В «Спартак» перешел парень, о котором вы никогда не слышали. 22-летний полузащитник Малкольм Баду сидел во второй команде «Вольфсбурга», потом попробовал себя на сборах со «Спартаком», а теперь даже наиграл на полноценный контракт. Сделкой занимался генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.
Вот важное заявление от Цорна из официального телеграм-канала пресс-службы «Спартака»: «Малкольм Баду перешел в «Спартак» почти бесплатно, за символическую компенсацию, о которой мы договорились с «Вольфсбургом». Хочу подчеркнуть, что подписание контракта состоялось без отчисления каких-либо агентских комиссий и подъёмных самому игроку.
Баду является продуктом системы подготовки крепкого клуба немецкой Бундеслиги, вызывался молодежную сборную Германии различных возрастов, участвовал в ее составе в Чемпионате мира среди команд не старше 20 лет в 2017 году. Он зарекомендовал себя на сборе «Спартака» в Австрии, произвел хорошее впечатление на тренерский штаб. Баду добавит команде ротации на флангах».
Баду – клиент бывшего агентства Цорна
До майского прихода в «Спартак» Цорн владел агентством Tomas Zorn Sportmanagement – TZS, которое занималось делами иностранных и российских игроков. Потом Цорн закрыл агентство, но его работники основали новое – TEAMZONESPORTS. Клиенты остались такими же, но у самого агентства сменились учредители и юридическое лицо.
Обо всем этом сам Цорн рассказывал в интервью «СЭ». На сборы со «Спартаком» из клиентов TZS поехали Малкольм Баду и воспитанник «ПСЖ» Николоз Кутателадзе. Баду наработал на контракт, Кутателадзе перейдет в «Спартак-2». По нему есть пояснение от Цорна все из того же интервью:
«Мы приняли решение, что приведем его в «Спартак-2». Футболист уже восстановился, но в состав будет вливаться через вторую команду. Игрок для нас практически ничего не стоит, кроме какой-то минимальной зарплаты. Тем более, в «Спартаке-2» из нападающих есть один только Нимели. Кутателадзе станем наигрывать в «двойке», затем посмотрим, вырастет ли до первого состава».
Контракт с агентством TZS уже имеет защитник «Спартака-2» Леонид Миронов. Такое же соглашение и у вратаря Тимура Акмурзина. Он вообще не так давно принадлежал «Рубину», а в июле бесплатно ушел в «Спартак». По юношам Акмурзина реально считали перспективным парнем.
Магомед Оздоев («Зенит») и Эльмир Набиуллин («Сочи») – самые дорогие клиенты TZS. Их стоимость оценивается в 4 и 3 миллиона евро. Другие клиенты TZS: Виталий Гудиев («Ахмат»), Фелисио Браун Форбс («Раков»), Никита Иосифов («Локомотив»). Баду – самый дешевый из них. Его оценивают всего в 75 тысяч евро.
Этим летом Цорн уже поучаствовал в сделках, которые никак не связаны с TZS. В «Спартак» приехал нападающий Понсе, которого купили перед уходом в «Порту» Зе Луиша. Покупка Понсе была неплохой, но вслед за ним перешел резервный вратарь «Ромы» Его подписали для «Спартака-2» – тут уже все было максимально странно.
На «Спартак» влияет еще один агент
Сразу пять известных молодых игроков – клиенты литовца Валериюса Мижигурскиса. С ним связывают Николая Рассказова, Александра Ломовицкого, Георгия Мелкадзе, Антона Шитова и Даниила Полубояринова. Первые четверо принадлежат «Спартаку», а Полубояринов остался без клуба этим летом. Transfermarkt все подтверждает.
Ломовицкий и Рассказов заиграли в «Спартаке» во многом с подачи Мижигурскиса. Для их будущих перспектив его наличие рядом – хорошая возможность для прогресса. У Мижигурскиса хорошие отношения с Олегом Кононовым, но надо сработаться с Цорном. Отношения с бывшим гендиректором «Спартака» Сергеем Родионовым у Мижигурскиса были явно лучше.
Этим летом Мижигурскис выбил хороший контракт со «Спартаком» для Георгия Мелкадзе. Новое соглашение рассчитано на три года, но переговоры шли долго. Еще в начале апреля было известно, что Мелкадзе отказался от предложения по зарплате в 250 тысяч евро в год. Естественно, что тогда на все вопросы отвечал Мижигурскис.