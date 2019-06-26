«Спартак» и трансфер вратаря из Италии. К нему есть 5 неудобных вопросов

Трансфер точно будет. Об этом уже сказали и сам Андреа Ронаньоли в инстаграме, и тренер «Спартака» Олег Кононов, и главный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Вводные факты про Романьоли:

Ему 20 лет.

Принадлежал «Роме», но ни разу там не сыграл.

Провел последний сезон в запасе клуба третьего дивизиона Италии

Теперь вопросы.

Сколько-сколько он стоит?

Все тот же Ди Марцио говорит, что 2-2,5 млн евро. Transfermarkt.com подтверждает: два миллиона.

Два миллиона за парня, который:

Играет в Серии С;

Точнее – почти не играет;

Имеет рыночную стоимость в 25 000 евро.

То есть «Спартак» заплатил в 80 раз выше рыночной цены. Мощь.

Для сравнения: за капитана Георгия Джикию клуб три года назад отдал почти столько же, а за молодую звезду «Динамо» Александра Ташаева – на полмиллиона меньше.

Куда вам столько вратарей?

В сезоне-2018/2019 у «Спартака» в РПЛ сыграли три вратаря: Ребров, Максименко, Селихов. Все они пока в клубе, у всех у них контракты действуют еще год-два.

Плюс сюда два громких слуха (не любим опираться на пустые инсайды, но тут крепкий источник): «Спартак» охотится за основным вратарем сборной России Гильерме и одобрил между собой трансфер Михаила Левашова из «Арсенала».

У «Спартака-2» в сезоне-2018/2019 ФНЛ тоже сыграли три вратаря: Шитов, Терешкин, Ермаков. У последних двух кончились контракты. А, то есть Романьоли нужен для ФНЛ?

Не все так просто.

Он точно нужен?

Главный тренер Олег Кононов уже все сказал: «Романьоли прилетает в расположение «Спартака-2», будет с ними работать, а дальше будем смотреть на его состояние и на то, как он будет проявлять себя на своей позиции. Позиция востребованная».

Важное напоминание: в ФНЛ лимит на легионеров в три человека. Три легионера у «Спартака-2» уже есть. Им точно надо тесниться ради еще одного вратаря? Удивительный уровень абиций для 2 млн и переплаты х80.

Ой,кстати, про лимит.