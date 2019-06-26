«Спартак» и трансфер вратаря из Италии. К нему есть 5 неудобных вопросов
Трансфер точно будет. Об этом уже сказали и сам Андреа Ронаньоли в инстаграме, и тренер «Спартака» Олег Кононов, и главный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Вводные факты про Романьоли:
- Ему 20 лет.
- Принадлежал «Роме», но ни разу там не сыграл.
- Провел последний сезон в запасе клуба третьего дивизиона Италии
Теперь вопросы.
Сколько-сколько он стоит?
Все тот же Ди Марцио говорит, что 2-2,5 млн евро. Transfermarkt.com подтверждает: два миллиона.
Два миллиона за парня, который:
- Играет в Серии С;
- Точнее – почти не играет;
- Имеет рыночную стоимость в 25 000 евро.
То есть «Спартак» заплатил в 80 раз выше рыночной цены. Мощь.
Для сравнения: за капитана Георгия Джикию клуб три года назад отдал почти столько же, а за молодую звезду «Динамо» Александра Ташаева – на полмиллиона меньше.
Куда вам столько вратарей?
В сезоне-2018/2019 у «Спартака» в РПЛ сыграли три вратаря: Ребров, Максименко, Селихов. Все они пока в клубе, у всех у них контракты действуют еще год-два.
Плюс сюда два громких слуха (не любим опираться на пустые инсайды, но тут крепкий источник): «Спартак» охотится за основным вратарем сборной России Гильерме и одобрил между собой трансфер Михаила Левашова из «Арсенала».
У «Спартака-2» в сезоне-2018/2019 ФНЛ тоже сыграли три вратаря: Шитов, Терешкин, Ермаков. У последних двух кончились контракты. А, то есть Романьоли нужен для ФНЛ?
Не все так просто.
Он точно нужен?
Главный тренер Олег Кононов уже все сказал: «Романьоли прилетает в расположение «Спартака-2», будет с ними работать, а дальше будем смотреть на его состояние и на то, как он будет проявлять себя на своей позиции. Позиция востребованная».
Важное напоминание: в ФНЛ лимит на легионеров в три человека. Три легионера у «Спартака-2» уже есть. Им точно надо тесниться ради еще одного вратаря? Удивительный уровень абиций для 2 млн и переплаты х80.
Ой,кстати, про лимит.
Вы же помните, что в РПЛ ужесточился лимит?
В один день с трансфером Романьольи на РПЛ свалился новый лимит на легионеров: теперь не больше восьми человек в заявке на сезон. Сейчас у «Спартака» их (считая свежий трансфер Понсе) десять. То есть за этот год точно надо будет кого-то продать. А потом еще кого-то, если захочется купить на его место интересного сильного иностранца.
Что в таких условиях делать Романьоли – загадка. У него непростые легионерские условия что в ФНЛ, что в РПЛ, у него сверху конкуренция в три-пять человек на место, у него никакого опыта игры на таком уровне.
Еще раз: парень стоит 2 млн евро.
Самое главное: связан ли этот трансфер с трансфером Понсе?
Напоминание. Понсе – это форвард «Ромы», который тоже ездил по арендам, частично принадлежал аргентинскому клубу «Ньюэллс Олд Бойз» и ушел в «Спартак» за 3 млн евро.
Теперь время конспирологии. Sport 24, опираясь на цифры из официального заявления «Ньюэллс Олд Бойз» и ряд теорий в социальных сетях, набрасывает такую мысль: с помощью трансфера Романьоли по завышенной цене «Рома» получит больше денег от «Спартака» за Понсе. Поскольку 40% от суммы его трансфера уходит в Аргентину, то выгоднее отнять эти цифры от 3 млн, чем от пяти. Тем более «Роме» деньги нужны сейчас (чтобы закрыть финансовые документы и уложиться в баланс), а треть суммы за Понсе придет только в 2020-м.
То есть:
- Рома продает «Спартаку» одного Понсе за 3 млн - 40% = 1,8 млн.
- «Рома» продает «Спартаку» одного Понсе за 3 млн - 40% + 2 млн за неизвестного вратаря = 3,8 млн
Все правда так? Или просто совпало, что два талантливых игрока принадлежат одному владельцу? Мы не знаем. Клубы пока никак не комментировали двойной трансфер.