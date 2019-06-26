Новый лимит – это хорошо или плохо? У нас три разных мнения
Новый лимит − это плохо
Роман Абрамов:
Итак, новый лимит введен. Что будет дальше?
Вижу так.
Из русских топ-клубов этим и следующим летом массово уедут добротные иностранцы. Например, «Зенит» избавится от шести лишних людей, «Локо» − от троих, «Спартак» − от двух. Никто сильный, яркий, колоритный и опытный на их место не приедет. Они просто исчезнут. Минус процент людей, через которых можно познавать мир и которые могут показать что-то новое: хотя бы потому, что они учились бить по мячику в других школах и системах координат − в том числе лучших на континенте.
Закрывать дыры топ-клубы будут (сейчас все ок с влезанием в цифру 8 только у ЦСКА), скупая талантливых русских игроков у клубов с низа. Значит, цены на них − сюрприз-сюрприз − станут жирнее, их возможные зарплаты − больше, а объятия агентов вокруг их ценных шей − крепче. Истории о том, что иногда бывает с молодыми парнями, которых окунают в бочки финансового меда, вы и так знаете. Они все разные, но вывод у них один: желание расти и бороться с лучшими − не внутри тусовки, а за забором − бывает слабее, чем у тех, кто всю жизнь взрослел и варился в условиях естественной суровой конкуренции без спущенной сверху инициативы.
Кстати, введение нового лимита, который отсекает от русского футбола еще больше иностранцев, наверняка оправдают интересами сборной. Типа: парни, так у нас вырастет еще больше кадров с правильным паспортом.
Дело хорошее, но есть два вопроса: А) Опять же: а как потом эти кадры будут играть против сборных, которые собирались в лигах с настоящей борьбой за право практики − если до этого они не видели ничего, кроме друг друга? Б) Почему чем дольше вокруг сборной живет лимит, тем больше в ней натурализованных иностранцев?
Новый лимит − это хорошо
Денис Лапшин:
Сам вопрос нужно формулировать иначе. В целом понятно, почему лимит − это плохо. Убитая конкуренция, завышенная стоимость россиян, отсутствие мотивации уезжать за границу – проблемы, с которыми мы сталкиваемся больше десяти лет. Так считает и Дюков, и официальные лица практически всех клубов.
Но ключевой момент – насколько решение адекватно на данный момент.
Само по себе это уже изменение в нужном направлении. У нас останется гипертрофированная конкуренция за подписание талантливого россиянина, но вне периода трансферного окна игроки будут доказывать делом, а не паспортом, что заслуживают место на поле.
Тем более, нужно понимать, что любое изменение – эксперимент, а русский футбол не может позволить себе масштабные опыты.
Поэтому «8+17» – хорошая мера, если изменения продолжатся. Возможно, уже через год-два клубы будут готовы к «10+15», а потом – к полной отмене лимита.
Конечно, нам хочется всего и сразу. Но здесь нужно учитывать интересы всех. Я верю в Дюкова: он изначально высказывал свою позицию по лимиту, и сейчас ее не изменил.
Один человек не может прийти и изменить все. Есть множество заинтересованных лиц, и интересы каждого из них нужно учитывать.
Президент РФС – это в первую очередь вектор нашего футбола. Мутко был за лимит, и из года в год ограничения либо не изменялись, либо становились жестче. «8+17» – это первый, осторожный, но продуманный шаг в другом направлении. И дальше таких шагов должно стать еще больше.
Новый лимит ничего не изменит. Вопрос лимита – обычное зомбирование
Михаил Морозов:
«6+5», «8+17», «10+15», все эти магические цифровые конструкции – просто отличный полигон для создания сотней комментариев под статьями, процентов 90 из которых будут содержать проклятия в адрес футболиста из-за их зарплат. Этот процесс в нашей стране не остановится и никогда не надоест. Какой бы лимит ни был – все равно кто-то с паспортом будет обязательно выходить на поле. В каком количестве – уже совершенно неважно.
Полная отмена лимита точно так же ничего не изменит кардинально. Вроде бы более честная конкуренция, с другой стороны, об агентской стороне вопроса мы знаем крайне мало, а влияние там примерно одинаковое при любых лимитных/безлимитных правилах. Ругаться на взвинчивание цен на российских футболистов при лимите бесполезно, поскольку сумасшедших сумм сейчас никто выложить не сможет – финансирование у клубов далеко не то.
Внутренних переходов легионеров с большими суммами тоже хватало, но мало кто вспоминает многомиллионные трансферы Траоре, Буссуфы, Данни, того же Азмуна. Обстоятельства разные, вывод один – цены в РПЛ скачут далеко не только из-за паспорта.
Есть несколько проблем, которые гораздо важнее многодневного обсуждения лимита:
Проблема психологии и взросления. В этом веке выиграли два чемпионата Европы, но у первых чемпионов на уровне РПЛ кое-как заиграл только Прудников, у вторых – Головин звезда, Баринов прогрессирует, но про остальных никто не помнит. У взрослых – Хиддинк изменил психологию, команда привезла бронзу с Евро. Черчесов поработал с психологией (чего от него не ждали), результат – четвертьфинал ЧМ. Менталитет победителя должен закладываться изначально. У нас с этим всегда были проблемы.
Проблема кадровая. В прошлом году наконец-то порадовала академия «Краснодара» – нам нравится смотреть на Сафонова, Игнатьева и Сулейманова. Что-то получилось у ЦСКА: Головин, Чалов. Но все это – капля в море. Пока Леонид Федун заявляет, что лучшая академия в стране у «Спартака», его молодежь выглядит бледно даже во второй команде в ФНЛ. Спускаемся еще ниже – детские тренеры получают копейки, у них-то какая мотивация работать?
Проблема тренерская. Раньше Эмери, Хиддинк, Спаллетти, Билич и другие известные тренеры, сейчас – ни одного иностранца, из года в год старательные тесты расстановок в пять защитников, ни свежих мыслей, ни любопытных идей, ничего вообще. Есть отдельные примеры вроде Парфенова и Федотова, которые в своих клубах работают довольно интересно, но этого слишком мало.
Проблема показа. У нас слишком мало программ о футболе на общественном телевидении, причем тех, которые могли бы завлечь, заинтересовать, где бы креативно подходили, доходчиво и интересно объясняли.
Проблема финансирования. После лимита, будьте уверены, нас всех будут убеждать в том, что все российские клубы должны быть частными. Правда, непонятно почему это касается только футбола, а не всех остальных видов спорта (или даже других развлечений), которые весьма серьезно финансируются государством. Пока же мы будем наблюдать «частные» истории типа обвалов «Динамо» и «Анжи» в середине десятилетия или ликвидацию клуба через месяц после завоевания Кубка России, заодно ежегодно слышать истории о непомерной аренде новеньких стадионов и больших трудностях со вступлением в сезон.
Футбол – вид спорта номер один, практически ничто в мире не способно объединять так, как это делает он, и России это тоже касается, вспомните победы в еврокубках и успехи сборной. Финансирование футбола государством – абсолютно нормальная и правильная политика, направленная на популяризацию здорового образа жизни и улучшение репутации страны в мире. И развитие футбола в России гораздо важнее развития остальных видов спорта. Лимит же на это никак не влиял и не влияет.