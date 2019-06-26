Новый лимит – это хорошо или плохо? У нас три разных мнения

Кстати, введение нового лимита, который отсекает от русского футбола еще больше иностранцев, наверняка оправдают интересами сборной. Типа: парни, так у нас вырастет еще больше кадров с правильным паспортом.

Дело хорошее, но есть два вопроса: А) Опять же: а как потом эти кадры будут играть против сборных, которые собирались в лигах с настоящей борьбой за право практики − если до этого они не видели ничего, кроме друг друга? Б) Почему чем дольше вокруг сборной живет лимит, тем больше в ней натурализованных иностранцев?

Новый лимит − это хорошо

Денис Лапшин:

Сам вопрос нужно формулировать иначе. В целом понятно, почему лимит − это плохо. Убитая конкуренция, завышенная стоимость россиян, отсутствие мотивации уезжать за границу – проблемы, с которыми мы сталкиваемся больше десяти лет. Так считает и Дюков, и официальные лица практически всех клубов.

Но ключевой момент – насколько решение адекватно на данный момент.

Само по себе это уже изменение в нужном направлении. У нас останется гипертрофированная конкуренция за подписание талантливого россиянина, но вне периода трансферного окна игроки будут доказывать делом, а не паспортом, что заслуживают место на поле.

Тем более, нужно понимать, что любое изменение – эксперимент, а русский футбол не может позволить себе масштабные опыты.

Поэтому «8+17» – хорошая мера, если изменения продолжатся. Возможно, уже через год-два клубы будут готовы к «10+15», а потом – к полной отмене лимита.