РФС подвел итоги: новый лимит не сейчас, VAR не везде, с расширением РПЛ пока неясно
26 июня состоялось заседание исполкома РФС. Его главные итоги:
Что с лимитом
На данный момент в РПЛ существует лимит «6+5»: на поле могут выходить не более шести легионеров. Такой же принцип будет и в сезоне-2019/20. С сезона-2020/21 в РПЛ появится новый лимит – «8+17». Что это значит:
- Клубы внесут в заявку на сезон 25 игроков, из которых будет не более восьми легионеров
- Ограничений на легионеров на поле больше не будет – хоть все восемь. При этом на поле также обязательно будут находиться минимум три игрока с российским паспортом
Реакция главных клубов страны – неодинакова. Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин – за, гендиректор «Спартака» Томас Цорн – тоже, главный тренер «Зенита» Сергей Семак – против, президент ЦСКА Евгений Гинер считает, что такой лимит не повысит качество легионеров.
Что с расширением РПЛ
Вопрос о расширении Премьер-лиги до 18 команд уже поднимался в этом месяце. Кроме того, обсуждались возможности изменить регламент проведения турнира при 16 участниках: например, деления на три пятерки, на две восьмерки, проведение дополнительных матчей.
Никаких итогов сегодня не было, поэтому вопрос отложен. Впрочем, Гинер намекнул на неожиданное решение – приглашение клубов из-за рубежа: «У нас, возможно, было бы желание пригласить какой-то белорусский клуб или казахский, армянский. Если поднять два клуба из ФНЛ, начнется непонятно что, я согласен с этим. А здесь «Арарат», например, из Еревана есть. Хороший клуб с финансовыми возможностями. «Кайрат», «Астана».
Что с VAR
Использование системы видеопомощи в российском футболе было лишь на кубковых матчах. Видеопросмотры теперь разрешены в РПЛ, но использоваться будут не везде.
Слово президенту РФС Александру Дюкову: «По VAR вопрос не обсуждали, решение принято. В следующем сезоне ставим задачу использовать систему уже с первого тура. Может, не на всех матчах, но решение принято. Что касается выбора подрядчика, то работа продолжается».
Впрочем, существует вопрос, кто будет отвечать за использование системы VAR. Помимо отсутствия подрядчика, не выбрали еще и провайдера, который отвечает за соблюдение технологии VAR. До старта нового сезона осталось меньше трех недель.
Что с наградами
РФС традиционно раздал пять премий по итогам сезона-2018/19.
- Лучший футболист года: Артем Дзюба («Зенит»)
- «Надежда» (юноши до 21 года): Матвей Сафонов («Краснодар»)
- Лучший тренер года: Сергей Семак («Зенит»)
- Лучшая команда года: «Зенит»
- За вклад в развитие футбола: Станислав Черчесов (национальная сборная России)
Кроме того, РФС определил список из 33 лучших игроков сезона. Первые места на каждой из позиций заняли следующие футболисты:
По клубам представительство следующее:
- 8 – «Зенит» (Лунев, Иванович, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Барриос, Азмун, Дзюба)
- 6 – «Локомотив» (Гилерме, Игнатьев, Крыховяк, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Фарфан)
- 6 – «Краснодар» (Петров, Спайич, Рамирес, Классон, Газинский, Вандерсон)
- 4 – ЦСКА (Акинфеев, Фернандес, Влашич, Чалов)
- 3 – «Спартак» (Джикия, Зобнин, Зе Луиш)
- 3 – «Арсенал» (Беляев, Мирзов, Джорджевич)
- 1 – «Ростов» (Ионов)
- 1 – «Ахмат» (Семенов)
- 1 – «Истанбул» (Кудряшов)