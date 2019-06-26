РФС подвел итоги: новый лимит не сейчас, VAR не везде, с расширением РПЛ пока неясно

Что с расширением РПЛ

Вопрос о расширении Премьер-лиги до 18 команд уже поднимался в этом месяце. Кроме того, обсуждались возможности изменить регламент проведения турнира при 16 участниках: например, деления на три пятерки, на две восьмерки, проведение дополнительных матчей.

Никаких итогов сегодня не было, поэтому вопрос отложен. Впрочем, Гинер намекнул на неожиданное решение – приглашение клубов из-за рубежа : «У нас, возможно, было бы желание пригласить какой-то белорусский клуб или казахский, армянский. Если поднять два клуба из ФНЛ, начнется непонятно что, я согласен с этим. А здесь «Арарат», например, из Еревана есть. Хороший клуб с финансовыми возможностями. «Кайрат», «Астана».

Что с VAR

Использование системы видеопомощи в российском футболе было лишь на кубковых матчах. Видеопросмотры теперь разрешены в РПЛ, но использоваться будут не везде .

Слово президенту РФС Александру Дюкову: «По VAR вопрос не обсуждали, решение принято. В следующем сезоне ставим задачу использовать систему уже с первого тура. Может, не на всех матчах, но решение принято. Что касается выбора подрядчика, то работа продолжается».

Впрочем, существует вопрос, кто будет отвечать за использование системы VAR. Помимо отсутствия подрядчика, не выбрали еще и провайдера, который отвечает за соблюдение технологии VAR. До старта нового сезона осталось меньше трех недель.