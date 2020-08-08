Спартак-2

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Футбол
15-летний Пиняев отдал вторую голевую во втором матче ФНЛ
#Сергей Пиняев
Футбол
Даже в разгар финалов сборных ФНЛ нашла чем удивить. 9 матчей – 0 очков у хозяев
#ФНЛ
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Вратарь забил за «Чертаново», убежав в атаку при счете 2:4. Это был последний гол клуба перед вылетом
#ФНЛ
«Спартак» потратил на Рошу 12 млн и не знает, куда деть: то сдает в аренду, то выкидывает в ФНЛ из-за лимита
#Педро Роша
Вратарь «Спартака-2» упал с мячом за линию ворот. После аута на первой минуте
#Тимур Акмурзин
15-летний пацан вышел за «Чертаново» и сразу отдал голевую. Это его первый взрослый матч в жизни
#Сергей Пиняев
«Спартак» и трансфер вратаря из Италии. К нему есть 5 неудобных вопросов
#Спартак
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