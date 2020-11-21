Вратарь «Спартака-2» упал с мячом за линию ворот. После аута на первой минуте
Тимур Акмурзин – вратарь «Спартака-2». В этом сезоне ФНЛ он отыграл семь матчей, где пропустил всего пять голов. В остальное время Акмурзин регулярно оказывался на скамейке основного «Спартака». Попадал в заявку на матчи, но за основу пока не играл. Акмурзину 22 года, а «Спартак» – третий клуб в его карьере. До этого Акмурзин принадлежал родному «Рубину» и был в аренде в «Уфе».
«Спартак-2» играл с «Томью» в 23-м туре ФНЛ. Там Акмурзин уже на первой минуте сотворил необычное. Игрок «Томи» далеко закинул мяч после аута. Он опустился во вратарскую, где его поймал Акмурзин. Потом вратарь «Спартака» завалился на спину и скинул мяч в ворота. В последнюю секунду почти поймал его и зафиксировал на линии, но было уже поздно.
«Спартак-2» проиграл матч со счетом 1:2. Смотрите автогол Акмурзина по скриншотам:
Теперь фанаты шутят над Акмурзиным:
Тимур Акмурзин попал в «Спартак» еще при Томасе Цорне. Он остается одним из клиентов агентства TEAMZONEsports, которым раньше владел Цорн. Transfermarkt пишет, что TEAMZONEsports прямо сейчас представляет интересы семи игроков. Пять из них играют в «Спартаке-2».
Цорн приводил в «Спартак» трех клиентов собственного агентства и платил за неизвестного вратаря €3 млн
В интервью пресс-службе «Спартака» Акмурзин рассказывал, что в детстве пересекался с Ренатом Дасаевым: «Дасаев учил думать по-вратарски. Он делал акцент в обучении именно на вратарские аспекты — как правильно прыгать, как правильно бегать, правильно ловить, перемещаться в воротах. Игра вратаря строится на нюансах, и Дасаев этим нюансам учил».