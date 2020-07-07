Цорн приводил в «Спартак» трех клиентов собственного агентства и платил за неизвестного вратаря €3 млн

Что за люди

Transfermarkt говорит, что сейчас TEAMZONESPORTS работает с семью футболистами:

Магомедом Оздоевым («Зенит»).

Эльмиром Набиуллиным («Сочи»).

Виталием Гудиевым («Ахмат»).

Остальные четверо – в «Спартаке».

Тимур Акмурзин

Перешел в «Спартак» из казанского «Рубина» после назначения Цорна. Трансфер бесплатный. Акмурзин изначально приходил в «Спартак-2» и стал там одним из основных игроков.

Святослав Кожедуб

Был в академии «Спартака» еще с 2017-го. Сейчас играет в молодежке.

Николос Кутателадзе

Бывший игрок молодежек «ПСЖ» и «Анжи». На момент просмотра в «Спартаке» прошлым летом был без клуба. После подписания контракта сыграл за «Спартак-2» лишь два матча в ФНЛ – 22 минуты на поле.

Малкольм Баду

Единственный клиент агентства TEAMZONESPORTS, который пришел в «Спартак» за деньги. В июне-2019 немецкий сайт Sportbuzzer писал, что «Спартак» просматривал Баду, когда тот играл за второй «Вольфсбург». Трансфер Баду в «Спартак» стоил 75 тысяч евро.

Цорн сразу сказал, что Кутателадзе взяли под «Спартак-2». По Баду:

«Малколма Баду знаю лично. Раньше с ним работал и инициатором его просмотра стал я. Не рекомендовал бы Кононову кого-то, если бы не верил, что человек принесет пользу. К агентским историям сделка отношения не имеет. Сказал парню, что если поедешь в «Спартак» и у тебя все получится, никто ничего на этом не заработает».

За год Баду сыграл за «Спартак-2» 8 матчей.