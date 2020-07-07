- Томас Цорн
- РПЛ
- Малкольм Баду
- Николоз Кутателадзе
- Тимур Акмурзин
- Спартак
Цорн приводил в «Спартак» трех клиентов собственного агентства и платил за неизвестного вратаря €3 млн
«Спартак» объявил об уходе гендиректора Томаса Цорна. За год работы одна из главных вещей – сделки по игрокам из собственного агентства
Что за агенство
До назначения в «Спартак» Цорн возглавлял агентство Tomas Zorn Sportmanagement. После его назначения в «Спартак» агентство сменило юридическое лицо и учредителей. С того момента оно называлось TEAMZONESPORTS.
Что за люди
Transfermarkt говорит, что сейчас TEAMZONESPORTS работает с семью футболистами:
- Магомедом Оздоевым («Зенит»).
- Эльмиром Набиуллиным («Сочи»).
- Виталием Гудиевым («Ахмат»).
Остальные четверо – в «Спартаке».
Тимур Акмурзин
Перешел в «Спартак» из казанского «Рубина» после назначения Цорна. Трансфер бесплатный. Акмурзин изначально приходил в «Спартак-2» и стал там одним из основных игроков.
Святослав Кожедуб
Был в академии «Спартака» еще с 2017-го. Сейчас играет в молодежке.
Николос Кутателадзе
Бывший игрок молодежек «ПСЖ» и «Анжи». На момент просмотра в «Спартаке» прошлым летом был без клуба. После подписания контракта сыграл за «Спартак-2» лишь два матча в ФНЛ – 22 минуты на поле.
Малкольм Баду
Единственный клиент агентства TEAMZONESPORTS, который пришел в «Спартак» за деньги. В июне-2019 немецкий сайт Sportbuzzer писал, что «Спартак» просматривал Баду, когда тот играл за второй «Вольфсбург». Трансфер Баду в «Спартак» стоил 75 тысяч евро.
Цорн сразу сказал, что Кутателадзе взяли под «Спартак-2». По Баду:
«Малколма Баду знаю лично. Раньше с ним работал и инициатором его просмотра стал я. Не рекомендовал бы Кононову кого-то, если бы не верил, что человек принесет пользу. К агентским историям сделка отношения не имеет. Сказал парню, что если поедешь в «Спартак» и у тебя все получится, никто ничего на этом не заработает».
За год Баду сыграл за «Спартак-2» 8 матчей.
+ вратарь, который никому не нужен – возможно, он просто помог заплатить за другой трансфер
У «Спартака» был еще один странный трансфер – год назад клуб потратил 3 миллиона евро (при оценочной стоимости в 25 тысяч – данные Transfermarkt) на вратаря молодежки «Ромы» Андреа Романьоли. Но он с бывшим агентством Цорна никак не связан.
Комментарии Цорна по Романьоли:
«Молодой, талантливый голкипер итальянской школы. Из «Спартака-2» у нас ушел Владислав Терешкин, которому 25 лет и у которого 31 мая закончился контракт. Нам в «Роме» сказали, что у Ромальони есть хорошие перспективы, что его можно развивать.
Посмотрели на Андреа, передали кандидатуру в селекционную службу, получили заключение: у парня хорошие данные, взяли его посмотреть во вторую команду. Здесь и сейчас это не вратарь под основу, но способен создать конкуренцию коллегам по амплуа».
Кононов тоже сразу же сказал, что Романьоли взяли под работу со «Спартаком-2». Романьоли был в запасе в 11 матчах ФНЛ, но так и не вышел.
Почему Романьоли ТАКОЙ ДОРОГОЙ?
Вот что мы писали летом-2019, разбирая этот трансфер:
«Sport 24, опираясь на цифры из официального заявления «Ньюэллс Олд Бойз» и ряд теорий в социальных сетях, набрасывает такую мысль: с помощью трансфера Романьоли по завышенной цене «Рома» получит больше денег от «Спартака» за Понсе. Поскольку 40% от суммы его трансфера уходит в Аргентину, то выгоднее отнять эти цифры от 3 млн, чем от пяти. Тем более «Роме» деньги нужны сейчас (чтобы закрыть финансовые документы и уложиться в баланс), а треть суммы за Понсе придет только в 2020-м.
То есть:
- Рома продает «Спартаку» одного Понсе за 3 млн - 40% = 1,8 млн.
- «Рома» продает «Спартаку» одного Понсе за 3 млн - 40% + 2 млн за неизвестного вратаря = 3,8 млн говорил Цорн об этих трансферах»
Томас Цорн лишь раз нормально объяснил выбор игроков:
«Баду и Акмурзин – два игрока, с которыми я работал, знаю давно и которых я предложил. У меня в агентстве ребята почему были? Не потому, что они хорошие ребята, а потому, что я в них верил. Я их предложил нашей селекции и тренерам. К Романьоли я отношения не имею. Они показали себя и убедили тренеров, я не вдавливал их в команду».