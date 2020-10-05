Тренер вратарей «Спартака» ходит зимой в шортах, учит играть в очках и работает с 18 лет. Это он прокачивает Максименко
Александр Максименко – герой «Спартака» в матче года с «Зенитом». Максименко уже год тренируется под управлением Макса Урванчки, который пришел в клуб вместе с Доменико Тедеско. За год в России Урванчки почти не светился – только большое интервью Sport24 и четырехминутный клип для «Спартака».
Вот что известно об Урванчки:
🤝 С Тедеско они познакомились в клубе «Эрцгебирге», где вместе работали. Тедеско ушел, Урванчки продолжал, но затем принял предложение «Спартака», а клубы объявили о сотрудничестве. «Он меня очень поддерживал ранее, на таких людей я очень надеюсь», – объяснил Тедеско приглашение Урванчки за собой в «Спартак». В «Шальке» Тедеско забрать его не смог – клуб был против.
⏰ В первые дни работы Урванчки вместе с коллегами по тренерскому штабу приезжал на стадион в 7:40, а уезжал – в час ночи. Тренеры даже поесть ходили с ноутбуками – просто чтобы не терять время.
🩳Чем запомнился Урванчки визуально в первые недели работы: в шортах наблюдал за кубковым матчем «Спартака» против «Ростова». В минус два градуса. «Если я на игре или сам занимаюсь или играю, всегда надеваю шорты. С детства так делал и продолжаю. Даже во время зимних пробежек. Наверное, я закаленный».
🩳 Что говорил о нем Александр Максименко: «Мне нравится, что с Максом Урванчки мы тщательно прорабатываем каждую деталь, применяем в упражнениях различный инвентарь. Например, на сборах тренировались в темных очках, в которых сложнее увидеть мяч. Использовали «лежачих полицейских». Большое внимание уделяется функциональной подготовке. Школа у Урванчки чувствуется».
🍔Артем Ребров с ним тоже сработался. Ребров придумал термин «чизкейк», а Урванчки потом объяснил: «Он так говорит, когда происходит простой удар. Он любит, когда удары посильнее, чтобы трудно было достать».
🤸♀️ Что выделял сам Урванчки в тренировках: «Очень люблю использовать новые элементы, новое оборудование в упражнениях. Во-первых, это интересно. Не люблю, когда вратари привыкают к одной и той же работе – это скучно, и мозг перестает работать. Новые упражнения – новые движения, новая работа для ума. Таким образом, лучше идет прогресс и рост».
Три года назад Bild уже представлял его как фаната самых разных инноваций. Что он говорил в интервью: «Хочу, чтобы парни чувствовали себя комфортно во время занятий. Но все эти штуки не должны создавать впечатление, что у нас игровая площадка с приключениями. Мне важно, чтобы это максимально относилось к игровым ситуациям».
Бессменный за последние 12 лет вратарь «Эрцгебирге» Мартин Меннель хвалил Урванчки: «Работаю с ним с 2014 года, с тех пор сделал значительный шаг вперед. У него разнообразные тренировки, да и сам он – классный парень».
⚽️ И еще о его подходе: «Я не измеряю качество работы голкипера в матче по количеству его пропущенных голов. Например, что он может сделать после двух пенальти и двух рикошетов? Я могу пережить счет 5:4, если он сделал максимальное количество правильных решений».
🗣️️️️Тренером вратарей Урванчки работает с совершеннолетия, даже когда играл сам: «В 18 лет я тренировал 14-летних, в 23 — 18-летних… Мне нравилось быть на поле, нравилось думать о вратарской работе, выдумывать новые упражнения».
🏟️А что насчет не слишком большого игрового опыта? «Может ли тренером вратарей стать человек, не игравший в воротах? Думаю, да. Это не вопрос передачи только лишь своего опыта. Я не могу рассказать, как играть в финале Лиги чемпионов. Не могу поделиться ощущениями от матча при 60 тысячах фанатов. Моуринью ведь тоже не играл на высоком уровне, но выиграл Лигу чемпионов. Круто, если у тебя есть большой опыт игровой карьеры, но это не обязательное условие».
🏒А помните кадры с Тедеско и его ассистентом Андреасом Хинкелем на хоккейном матче «Спартака»? Сходить на хоккей – идея Урванчки. Тренерам повезло с матчем – «Спартак» тогда победил сильный «Салават Юлаев».
Что рассказывал Урванчки о хоккее:
«Хоккейные вратари, мне кажется, еще более сумасшедшие, чем футбольные, ха-ха! У меня есть друзья в Германии, которые играют в хоккей. И на тренировках они постоянно стараются попасть вратарям в шлем. Понятия не имею, зачем, но они все время рассказывают об этом».
А в России Урванчки нравится еще и потому что тренеров слушаются игроки: «Мне нравится менталитет футболистов нашей команды. Если говоришь им, чтобы бегали, они бегают. В Германии ты должен объяснить, почему надо бегать, зачем это все. Для тренера это просто супер. Думаю, у русских больше уважения к тренерам. Они принимают наши требования и правила без проблем».