Тренер вратарей «Спартака» ходит зимой в шортах, учит играть в очках и работает с 18 лет. Это он прокачивает Максименко

Вот что известно об Урванчки:

🤝 С Тедеско они познакомились в клубе «Эрцгебирге», где вместе работали. Тедеско ушел, Урванчки продолжал, но затем принял предложение «Спартака», а клубы объявили о сотрудничестве. « Он меня очень поддерживал ранее, на таких людей я очень надеюсь », – объяснил Тедеско приглашение Урванчки за собой в «Спартак». В «Шальке» Тедеско забрать его не смог – клуб был против.

⏰ В первые дни работы Урванчки вместе с коллегами по тренерскому штабу приезжал на стадион в 7:40, а уезжал – в час ночи. Тренеры даже поесть ходили с ноутбуками – просто чтобы не терять время.