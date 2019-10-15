Теперь «Спартак» сотрудничает с «Эрцгебирге». Именно там впервые поверили в Тедеско
Чем больше новостей по назначению Тедеско в «Спартак», тем сильнее рядом со всем этим мелькает неизвестный клуб «Эрцгебирге». Еще до момента официального приезда Тедеско в Россию мелькнуло сообщение, что в «Спартак» из «Эрцгебирге» переходит новый тренер вратарей. Когда Тедеско уже назначили, «Эрцгебирге» объявил о сотрудничестве со «Спартаком».
В интервью Bild об этом рассказал президент «Эрцгебирге» Хельге Леонхардт. Он отметил, что между командами уже запланирован товарищеский матч, клубы в ближайшее время хотят подписать официальное соглашение. По нему «Спартак» будет отдавать в аренду в «Эрцгебирге» молодых футболистов. Заодно Леонхардт объяснил, что спокойно отпустил в «Спартак» тренера вратарей.
«Эрцгебирге» угадал с Тедеско
Нового тренера вратарей «Спартака» зовут Макс Урванчки. Ему 38 лет, а с 34-летним Тедеско он знаком как раз по времени в «Эрцгебирге». Леонхардт рассказал Bild, что по вопросу перехода Урванчки ему звонил не только он сам, но и Тедеско. Поэтому все так быстро и решилось – Тедеско в «Эрцгебирге» вспоминают с максимальной радостью.
Урванчки работал тренером вратарей в «Эрцгебирге» с 2014 года. В 2017-м там появился Тедеско. До этого у него был опыт в юношеских командах «Штутгарта» и «Хоффенхайма», но никакого портфолио по взрослой работе. «Эрцгебирге» оказался первым клубом Тедеско, где он стал главным тренером. Там же была и сложная задача по спасению от вылета из Бундеслиги 2.
Тедеско пригласили в марте 2017-го. «Эрцгебирге» шел последним, но Тедеско подстраховался контрактом до лета 2018 года. Даже при вылете в третью лигу его соглашение продолжало бы действовать. За 11 матчей клуб Тедеско одержал шесть побед, два раза сыграл вничью, трижды проиграл. По итогам сезона «Эрцгебирге» взлетел на 14-е место и ушел из зоны вылета.
Там Тедеско обозначил свою философию: «Я ставлю игроков на первый план». Этого он и придерживался на протяжении всей дальнейшей карьеры. Тедеско просто так не хотел переходить на повышение даже после выполнения задачи с «Эрцгебирге». «Я бы не покинул предыдущее место работы, если бы меня не убедило качество этой команды», – говорил тренер после назначения в «Шальке».
В разговоре с Bild еще через год Тедеско рассказывал много впечатлений о времени в «Эрцгебирге». Почти все время Тедеско радовался, что получил в «Эрцгебирге» много друзей. Высказал и главный карьерный вывод: «В то время президент Хельге Леонхардт и его команда приняли очень смелое решение. Они доверились 31-летнему тренеру без профессионального опыта в сложной спортивной ситуации. Без этой смелости я бы не стал сегодня тренером «Шальке».
Что это вообще за клуб?
В «Эрцгебирге» не боятся экспериментов. Поэтому здесь так легко поверили в Тедеско, у которого не было никакого опыта. Тедеско сразу вывел на новый уровень разбор соперников и тренировки. Впечатления от этого остались хорошими. «Он лучший тренер из тех, кого я знаю. Из профессионалов и выдающихся людей», – рассказывал о Тедеско футболист Ники Адлер.
Томас Леч, Ханнес Дрюс, Даниель Мейер – все они работали с «Эрцгебирге» уже после ухода Тедеско в «Шальке». У каждого из них до этого в основном были назначения только в молодежные команды. «Эрцгебирге» оказался клубом, где верят в молодых. Все испортилось только этим летом, когда вместо Мейера пришел Дирк Шустер (тренировал «Дармштадт», «Аугсбург»).
Все это время команда уверенно держится во второй Бундеслиге. Этот сезон «Эргебирге» начал с 15 очков в девяти матчах. Прямо сейчас «Эрцгебирге» идет на четвертом месте и отстает от лидирующих «Штутгарта» и «Гамбурга» на пять очков. 30 октября можете посмотреть на «Эрцгебирге» в противостоянии с командой Бундеслиги. В Кубке Германии клуб сыграет с «Фортуной».
Управляет всей организацией семья Леонхардт. Внутри вся работа устроена по принципам Сергея Галицкого в «Краснодаре». Хельге Леонхардт пишет сообщения тренерскому штабу после неудачных матчей, запрещает работникам критиковать клуб и действия своих приближенных. Даже Тедеско говорил о работе в «Эрцгебирге», что там нужно быть готовым к определенным внутренним правилам. Но они приносят результат.