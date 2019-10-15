«Эрцгебирге» угадал с Тедеско

Нового тренера вратарей «Спартака» зовут Макс Урванчки. Ему 38 лет, а с 34-летним Тедеско он знаком как раз по времени в «Эрцгебирге». Леонхардт рассказал Bild, что по вопросу перехода Урванчки ему звонил не только он сам, но и Тедеско. Поэтому все так быстро и решилось – Тедеско в «Эрцгебирге» вспоминают с максимальной радостью.

Урванчки работал тренером вратарей в «Эрцгебирге» с 2014 года. В 2017-м там появился Тедеско. До этого у него был опыт в юношеских командах «Штутгарта» и «Хоффенхайма», но никакого портфолио по взрослой работе. «Эрцгебирге» оказался первым клубом Тедеско, где он стал главным тренером. Там же была и сложная задача по спасению от вылета из Бундеслиги 2.

Тедеско пригласили в марте 2017-го. «Эрцгебирге» шел последним, но Тедеско подстраховался контрактом до лета 2018 года. Даже при вылете в третью лигу его соглашение продолжало бы действовать. За 11 матчей клуб Тедеско одержал шесть побед, два раза сыграл вничью, трижды проиграл. По итогам сезона «Эрцгебирге» взлетел на 14-е место и ушел из зоны вылета.