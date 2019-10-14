Тедеско всего 34 года – в России не было таких молодых тренеров из Европы
Доменико Тедеско – новый главный тренер московского «Спартака». Сразу проясним его тренерский опыт: юношеские команды «Штутгарта» и «Хоффенхайма», взрослый «Эрцгебирге» (спас от вылета в Третью лигу), почти два года в «Шальке». 12 сентября Доменико Тедеско исполнилось 34 года. Да, вы правильно поняли – «Спартак» назначает молодого тренера.
Тедеско не станет самым молодым тренером в истории чемпионатов России. Сразу несколько человек были моложе, когда вступали в эту должность. Владимир Газзаев и Бахва Тедеев возглавляли «Аланию» в возрасте 32 лет. Михаил Галактионов стал главным тренером «Ахмата» в 33 года.
Шалимов, Гордеев, Слуцкий, Гармашов, Яковенко, Маминов – все они дебютировали в 34 года. По-настоящему удачно и надолго получилось только у Слуцкого. В июле 2005 года он сменил Валерия Петракова в «Москве», где закрепился на несколько лет. Дальше были «Крылья Советов», ЦСКА и поездка в Европу.
Молодой тренер в топ-клубе – это всегда интересно. В «Спартаке» история с таким назначением тоже была. В 2003 году главным тренером «Спартака» стал 35-летний Андрей Чернышов. Тогда он параллельно работал еще и в молодежной сборной России. Провал получился в каждом месте – в «Спартаке» Чернышов провел почти три месяца.
Чернышов приходил на место Олега Романцева, из-за чего вообще не имел времени на привыкание к новой роли. Все требовали результат и красивую игру, а ничего не было. Одной из причин увольнения Чернышова называли как раз то, что он вообще не потянул совмещение постов. «Наверное, на тот момент, в 2003-м, я просто не заслужил быть тренером «Спартака», – объяснял позже сам Чернышов.
Иностранцы в молодом возрасте тоже приезжали в Россию. Назначение Тедеско чем-то напоминает приглашение Виктора Гончаренко в российский футбол (он был самым молодым тренером-иностранцем). В 2013-м Гончаренко назначили в «Кубань», когда ему было 36 лет. Единственным опытом работы у тренера Гончаренко до этого были шесть лет в БАТЭ. Сейчас все еще молодой Гончаренко (ему 42) тренирует ЦСКА.
В том же 36-летнем возрасте приехал в «Зенит» Андре Виллаш-Боаш. До этого у Виллаш-Боаша уже был опыт работы в топ-клубах («Челси», «Тоттенхэм») и хорошие достижения по трофеям с «Порту»: чемпионат Португалии, Кубок, Лига Европы. В «Зените» все тоже получилось относительно удачно – победа в чемпионате, Суперкубок России, Кубок России.
Доменико Тедеско попадает в Россию, когда серьезные клубы массово верят в молодых тренеров. Например, ему будет противостоять «Краснодар» 35-летнего Мурада Мусаева, который никак не получит нужную лицензию. В «Динамо» дадут поработать до зимы 38-летнему Кириллу Новикову – он сменил Дмитрия Хохлова.
Не забывайте о том же 42-летнем Гончаренко (ЦСКА), 43-летнем Семаке («Зенит»), 43-летнем Шаронове («Рубин»). РПЛ – лига, где молодому тренеру реально получить шанс в серьезном клубе. Пусть для этого иногда и нужно пережить сложности с УЕФА и провал по результатам.