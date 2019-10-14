Тедеско всего 34 года – в России не было таких молодых тренеров из Европы

Доменико Тедеско – новый главный тренер московского «Спартака». Сразу проясним его тренерский опыт: юношеские команды «Штутгарта» и «Хоффенхайма», взрослый «Эрцгебирге» (спас от вылета в Третью лигу), почти два года в «Шальке». 12 сентября Доменико Тедеско исполнилось 34 года. Да, вы правильно поняли – «Спартак» назначает молодого тренера.

Тедеско не станет самым молодым тренером в истории чемпионатов России. Сразу несколько человек были моложе, когда вступали в эту должность. Владимир Газзаев и Бахва Тедеев возглавляли «Аланию» в возрасте 32 лет. Михаил Галактионов стал главным тренером «Ахмата» в 33 года.

Шалимов, Гордеев, Слуцкий, Гармашов, Яковенко, Маминов – все они дебютировали в 34 года. По-настоящему удачно и надолго получилось только у Слуцкого. В июле 2005 года он сменил Валерия Петракова в «Москве», где закрепился на несколько лет. Дальше были «Крылья Советов», ЦСКА и поездка в Европу.