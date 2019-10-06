«Спартак» на дне (почти) – весь мрак в цифрах

«Спартак» уволил Кононова и все равно проиграл – в шестой раз за семь последних матчей во всех турнирах. Теперь до зоны вылета из РПЛ – 4 очка.

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▪ «Спартак» пропускает голы в 13 матчах подряд . Последний раз защита сыграла чисто против «Динамо» (0:0) 3 августа.

▪ «Спартак» – худший клуб РПЛ в последних пяти турах и единственный, кто вообще не набрал очков за этот период.

▪ 5 поражений подряд в чемпионате – второй худший результат в российской истории клуба. Хуже было только в 2004 году с итальянским тренером Невио Скалой.

▪ Кстати, о тренерах. С августа 2016-го у «Спартака» было пять главных тренеров . Точно будет шесть, потому что Сергей Кузнецов и.о. и ему ищут постоянную замену.