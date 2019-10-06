«Спартак» на дне (почти) – весь мрак в цифрах
«Спартак» уволил Кононова и все равно проиграл – в шестой раз за семь последних матчей во всех турнирах. Теперь до зоны вылета из РПЛ – 4 очка.
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▪ «Спартак» пропускает голы в 13 матчах подряд. Последний раз защита сыграла чисто против «Динамо» (0:0) 3 августа.
▪ «Спартак» – худший клуб РПЛ в последних пяти турах и единственный, кто вообще не набрал очков за этот период.
▪ 5 поражений подряд в чемпионате – второй худший результат в российской истории клуба. Хуже было только в 2004 году с итальянским тренером Невио Скалой.
▪ Кстати, о тренерах. С августа 2016-го у «Спартака» было пять главных тренеров. Точно будет шесть, потому что Сергей Кузнецов и.о. и ему ищут постоянную замену.
▪ В этом сезоне РПЛ за «Спартак» уже сыграли 28 человек.
▪ Лучший бомбардир внутри команды – центральный защитник Жиго.
▪ Жиго забил 31% от всех голов команды в этом сезоне. В РПЛ сильнее зависимость от одного человека только у «Ростова» с Шомуродовым (43%) и «Крыльев» с Соболевым (53%).
▪ В 12 сезонах «Спартак» за весь чемпионат проигрывал меньше, чем в 12 турах этого сезона.
▪ У «Спартака» больше всего желтых карточек (38).
▪ Игроки «Спартака» чаще всего в лиге идут в дриблинг (12,7 в среднем за матч).
▪ Летом клуб потратил на трансферы 42 млн евро.