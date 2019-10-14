Тедеско часто вспоминают увольнение из «Шальке». Насколько там все жестко и кто виноват в провале?
В первом сезоне в «Шальке» Доменико Тедеско был прекрасен. Команда достигла лучших показателей в чемпионате за восемь лет (второе место), дошла до полуфинала Кубка и выбралась из глубокого игрового кризиса. Футболисты, руководители и фанаты были уверены, что это полноценная заслуга Тедеско.
Второй сезон – сущий ужас. Пять проигранных матчей на старте, отвратительное качество игры и стабильное нахождение во второй половине таблицы.
Единственным проблеском был выход в плей-офф ЛЧ, где «Шальке» сразу попал на «Ман Сити». Но после поражения 0:7 в ответной игре Тедеско уволили. На тот момент команда занимала 14 место и потерпела пять поражений подряд с общим счетом 4:21.
Из-за чего произошел спад?
Естественно, что провал команды – это всегда комплекс причин. Мы насчитали десять пунктов.
1. Уход двух ключевых игроков – Майера и Горецки. Оба играли важные роли в схемах Тедеско. Майер преобразился в роле опорника и отвечал за конструкцию атак команды и выход из обороны. Горецка идеально освоил прием врываний в штрафную вторым темпом и был третьим в команде по количеству опасных ударов.
Вероятно по команде ударило и то, что Майер с Горецкой ушли бесплатно, свободными агентами. «Шальке» не получил достойных денег для укрепления ослабленных позиций.
Плюс летом в «ПСЖ» ушел Тило Керер – тоже важный для Тедеско игрок, быстро освоивший требования тренера и умевший сыграть на нескольких позициях (Тедеско очень ценит в игроках универсальность).
2. Уход (старение) Налдо. Тедеско в первом сезоне строил игру от обороны, и Налдо был защитником-организатором оборонительной линии. В первой половине сезона 18/19 ему уже было 36 лет, и он стал сдавать, плюс не адаптировался под перестроения Тедеско в сторону атакующего стиля. Зимой он ушел в «Монако».
Важность Налдо в сезоне-17/18 еще подчеркивает то, что он стал вторым лучшим бомбардиром команды, забив семь голов.
3. Постоянные травмы. Много матчей пропустили Эмболо, Ди Санто, Ут, Бургшталлер, Маккени – каждый был игроком основы «Шальке».
4. Банально, но: участие в Лиге чемпионов. Плюс шесть матчей осенью. Это небольшая, но все-таки дополнительная нагрузка, которая тоже сыграла определенную роль.
5. Вероятно, плохо проведенная предсезонная подготовка. Когда Хуб Стевенс сменил Тедеско по ходу сезона, он говорил об ужасном состоянии игроков и что их хватает только на 60 минут матча.
6. Слишком завышенные ожидания. В первом сезоне Тедеско в какой-то степени повезло занять второе место. Во-первых, 45% голов было забито со стандартов (да, это хорошая подготовка, но еще и процент фарта в этом тоже есть). К тому же десять мячей «Шальке» забил с пенальти.
Система ожидаемых голов (xG) подтверждает, что «Шальке» прыгнул слишком высоко. По качеству создания и допуска моментов команда была четвертой в лиге. Причем с ощутимым отрывом от «Байера» и «Боруссии», которые недобрали очков и финишровали ниже.
7. Не адаптировались под новый стиль. Главный козырь «Шальке» Тедеско первого сезона – очень качественная оборона. Тедеско называют тактическим гением именно оборонительной игры. В сезоне-17/18 меньше «Шальке» пропустили только две команды. А по забитым мячам она была лишь седьмой.
Во втором сезоне Тедеско перестраивал игру на более атакующую. Даже отказался от схемы с пятью защитниками, но «Шальке» не освоил новый стиль и провалился.
8. Дисциплина. Тедеско был близок с игроками и общался с ними на равных (ему сейчас-то всего 34 года). В первом сезоне в совокупности везения и эйфории внутри команды это наоборот заряжало игроков. Когда начались проблемы, и тренеру нужно было проявить характер, отсутствие жесткости, вероятно, сказалось на расхлябанности команды.
9. Слишком глубокий состав. Тедеско назвал это одной из причин провала во втором сезоне. Тренеру удобнее работать с небольшим набором игроков.
10. Есть версия, что Тедеско потерял контроль над раздевалкой. Такое мнение выражал репортер Spiegel (известный еженедельный журнал Германии) Хасан Талиб Хаджи, ведущий подкастов о «Шальке»:
«Тедеско не боролся с недисциплинированным поведением многих своих игроков. Из-за пяти подряд поражений он очень нервничал и слишком часто перекраивал стартовый состав. Менял почти полкоманды каждую неделю.
Оборонительный стиль не подходил команде, и болельщиков очень сердил скучный и скудный футбол. Показалось, что отсутствие опыта в решении таких проблем, подавляло Доменико».