Тедеско часто вспоминают увольнение из «Шальке». Насколько там все жестко и кто виноват в провале?

В первом сезоне в «Шальке» Доменико Тедеско был прекрасен. Команда достигла лучших показателей в чемпионате за восемь лет (второе место), дошла до полуфинала Кубка и выбралась из глубокого игрового кризиса. Футболисты, руководители и фанаты были уверены, что это полноценная заслуга Тедеско.

Второй сезон – сущий ужас. Пять проигранных матчей на старте, отвратительное качество игры и стабильное нахождение во второй половине таблицы.

Единственным проблеском был выход в плей-офф ЛЧ, где «Шальке» сразу попал на «Ман Сити». Но после поражения 0:7 в ответной игре Тедеско уволили. На тот момент команда занимала 14 место и потерпела пять поражений подряд с общим счетом 4:21.