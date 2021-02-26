«Спартак» потратил на Рошу 12 млн и не знает, куда деть: то сдает в аренду, то выкидывает в ФНЛ из-за лимита
В августе 2017 года «Спартак» купил Педро Рошу из «Гремио» за 12 миллионов евро. Потом он забил больше голов в чемпионате Бразилии, чем в РПЛ. Единственный мяч Роши в РПЛ был в матче с «Уралом» 30 сентября 2017 года. Роша уходил в две аренды, которые принесли «Спартаку» примерно 1,2 миллиона евро.
Как развивалась ситуация этой зимой:
♦ ️ 31 декабря закончилась аренда Роши во «Фламенго». Он вернулся в «Спартак».
♦ ️ Роша поехал со «Спартаком» на зимние сборы. Там играл в товарищеских матчах.
♦ ️ «Спартак» заявил Рошу на РПЛ, но почти сразу убрал из заявки. Приехал Промес.
♦ ️ Теперь Роша переведен в «Спартак-2». Ищет новую команду и готовится к ФНЛ.
На перспективы Роши повлиял лимит на легионеров. У «Спартака» набирается максимальная заявка из восьми иностранцев: Айртон, Жиго, Крал, Мозес, Хендрикс, Промес, Понсе, Ларссон. Роша вносился в заявку на РПЛ в момент, когда ничего не было ясно с деталями сделки по Промесу. Переговоры с ним растянулись на весь февраль.
Доменико Тедеско еще до этого ссылался на решение клуба по его месту в клубе. Заодно хвалил: «Он очень хорошо тренировался и быстро адаптировался к команде. Ему помогло то, что он уже был в «Спартаке». Неплохо провел товарищеские матчи. Посмотрим, что будет дальше. По Педро решение будет принимать клуб, надо подождать».
Педро Роша не нужен «Спартаку», но у клуба проблемы из-за переговоров в декабре 2019 года. Тогда «Спартак» продлил контракт Роши сразу на четыре года. Теперь соглашение заканчивается летом 2023 года. Все это время Роша продолжает терять трансферную стоимость и любые перспективы. Transfermarkt сейчас оценивает его всего в 2 миллиона евро.
Аренды не помогли прогрессу Роши. За «Фламенго» он сыграл только в пяти матчах чемпионата Бразилии. Выходил в среднем на 30 минут, сделал один ассист. Goal писал, что у Роши были проблемы с физическим состоянием. «Фламенго» не продлил аренду из-за финансовой политики клуба. До этого Роша играл в «Крузейро», но и там за 23 матча сделал только 2+2.
На сборах в «Спартаке» Педро Роша вспоминал, что знает много слов на русском языке. Говорил: «По правде сказать, я хочу уделять больше внимания изучению русского языка. Для меня это важно». И называл слова, которые уже знает: «Давай», «хорошо», «можно», достаточно большой запас».
В интервью «Чемпионату» Роша объяснял, что даже не знал о лимите на легионеров до приезда в Россию. Еще он все время хвалил Тедеско и наладил с ним хорошие отношения. Писал в инстаграме после зимних матчей: «Хорошая победа, ребята. Дальше будет больше. Вперед, «Спартак». Клуб в итоге не оценил даже его борьбу со снегом: