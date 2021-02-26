«Спартак» потратил на Рошу 12 млн и не знает, куда деть: то сдает в аренду, то выкидывает в ФНЛ из-за лимита

В августе 2017 года «Спартак» купил Педро Рошу из «Гремио» за 12 миллионов евро. Потом он забил больше голов в чемпионате Бразилии, чем в РПЛ. Единственный мяч Роши в РПЛ был в матче с «Уралом» 30 сентября 2017 года. Роша уходил в две аренды, которые принесли «Спартаку» примерно 1,2 миллиона евро.

Как развивалась ситуация этой зимой:

♦ ️ 31 декабря закончилась аренда Роши во «Фламенго». Он вернулся в «Спартак».

♦ ️ Роша поехал со «Спартаком» на зимние сборы. Там играл в товарищеских матчах.

♦ ️ «Спартак» заявил Рошу на РПЛ, но почти сразу убрал из заявки. Приехал Промес.

♦ ️ Теперь Роша переведен в «Спартак-2». Ищет новую команду и готовится к ФНЛ.