Обидная история для Роши. Забил мяч, получил карточку, VAR отменил гол, а карта осталась
Пару лет назад перед Лигой чемпионов фанаты «Спартака» прикидывали, какими у клуба будут края атаки. Перспективы классные: Луан и Промес. Прошло два года, теперь главные кандидаты на эти позиции – З.Бакаев и Мирзов (его трансфер, похоже, дело решенное).
Вместо Луана тогда привезли Педро Рошу, который не заиграл. Мучился в «Спартаке» долго без тренерского доверия и отбыл в аренду в «Крузейро». Вчера он сыграл в ответном матче Кубка Бразилии против «Атлетико Минейро» и вот что там произошло:
Зато отпраздновал-то как эффектно! И все зря.
Гол можно посмотреть с 2:43 на видео. Изначально все кажется чисто. Оказалось, что нарушение правил произошло при самом начале атаки аж перед штрафной «Крузейро».
Клуб Роши проиграл 0:2, но вышел в полуфинал Кубка – в первой игре команда выиграла 3:0.
Несмотря на успех в Кубке, «Крузейро» неважно смотрится в сезоне – клуб идет четвертым с конца после десяти туров, проиграв половину своих матчей. Чаще него голы пропускают только «Флуминенсе» (двумя строчками выше).
На счету Роши пока два гола в лиге. Но выход в полуфинал Кубка и его заслуга. В первом матче он забил вот такую красотищу:
Ушел из «Спартака» – выиграл трофей, такое правило особенно часто работало в первой половине 2010-х. Территориально самый близкий пример – Рафаэл Кариока, который перебрался из «Спартака» в «Атлетико Минейро» в 2014-м и сходу выиграл Кубок Бразилии – впервые в истории этого клуба.
«Крузейро», в котором играет Роша, рекордсмен по победам в Кубке (их шесть), он – победитель двух последних турниров. Третий подряд и первый для Роши стал еще ближе. В августе будут сыграны полуфиналы с «Интернасьоналом».