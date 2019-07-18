Обидная история для Роши. Забил мяч, получил карточку, VAR отменил гол, а карта осталась

Пару лет назад перед Лигой чемпионов фанаты «Спартака» прикидывали, какими у клуба будут края атаки. Перспективы классные: Луан и Промес. Прошло два года, теперь главные кандидаты на эти позиции – З.Бакаев и Мирзов (его трансфер, похоже, дело решенное).

Вместо Луана тогда привезли Педро Рошу, который не заиграл. Мучился в «Спартаке» долго без тренерского доверия и отбыл в аренду в «Крузейро». Вчера он сыграл в ответном матче Кубка Бразилии против «Атлетико Минейро» и вот что там произошло: