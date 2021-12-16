Кубок Бразилии

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«Атлетико Минейро» выиграл Кубок Бразилии вслед за чемпионатом. Халк стал лучшим бомбардиром обоих турниров
#Атлетико Минейро
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Обидная история для Роши. Забил мяч, получил карточку, VAR отменил гол, а карта осталась
#Педро Роша
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