«Атлетико Минейро» выиграл Кубок Бразилии вслед за чемпионатом. Халк стал лучшим бомбардиром обоих турниров

«Атлетико Минейро» победил «Атлетико Паранаэнсе» в финале Кубка Бразилии (2:1). Победный гол забил Халк.

«Минейро» в этом сезоне выиграл оба главных бразильских турнира – чемпионат и Кубок. При этом победа в чемпионате стала первой за 50 лет.

Халк стал лучшим бомбардиром обоих турниров. Он забил 36 голов в 68 играх сезона.

В Кубке Либертадорес (аналог Лиги чемпионов) «Минейро» дошел до полуфинала. Он не проиграл ни одного матча и вылетел только из-за правила выездного гола в серии а «Палмейрас» (0:0 в гостях и 1:1 дома).

Клуб связал успехи со сменой президента. В начале января им стал Сержиу Коэльо. При нем в клуб пришел Халк (бывший игрок «Зенита») и Диего Коста (бывший игрок мадридского «Атлетико» и «Челси»).