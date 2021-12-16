Атлетико Минейро
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«Атлетико Минейро» выиграл Кубок Бразилии вслед за чемпионатом. Халк стал лучшим бомбардиром обоих турниров
3 часа назад
«Атлетико Минейро» победил «Атлетико Паранаэнсе» в финале Кубка Бразилии (2:1). Победный гол забил Халк.
- «Минейро» в этом сезоне выиграл оба главных бразильских турнира – чемпионат и Кубок. При этом победа в чемпионате стала первой за 50 лет.
- Халк стал лучшим бомбардиром обоих турниров. Он забил 36 голов в 68 играх сезона.
- В Кубке Либертадорес (аналог Лиги чемпионов) «Минейро» дошел до полуфинала. Он не проиграл ни одного матча и вылетел только из-за правила выездного гола в серии а «Палмейрас» (0:0 в гостях и 1:1 дома).
Клуб связал успехи со сменой президента. В начале января им стал Сержиу Коэльо. При нем в клуб пришел Халк (бывший игрок «Зенита») и Диего Коста (бывший игрок мадридского «Атлетико» и «Челси»).
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Комментарии (1)
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2 часа назад
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