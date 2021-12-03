Атлетико Минейро
Чемпионат Бразилии
Диего Коста
Халк
🏆 «Атлетико Минейро» впервые за 50 лет выиграл чемпионат Бразилии. В составе клуба играют Халк и Диего Коста
2 часа назад
«Атлетико Минейро» обыграл «Баию» (3:2) и досрочно выиграл бразильскую Серию А. Это второе чемпионство в истории «Атлетико», первое было в 1971 году.
«Баия» вела 2:0 к середине второго тайма, но потом трижды пропустила за четыре минуты. «Атлетико» набрал 81 очко и стал недосягаемым для «Фламенго», идущего вторым.
За 50 лет с последнего чемпионства «Атлетико» вылетал в Серию Б, побеждал в Кубке Бразилии, Кубке Либертадорес (главный клубный трофей Южной Америки), но ни разу не брал чемпионат.
- Одним из ведущих игроков в сезоне стал Халк – бывший футболист «Зенита». Он перешел в «Атлетико» в феврале и стал лучшим бомбардиром: 34 матча, 18 голов и семь ассистов.
- В чемпионском матче с «Баией» он забил первый гол «Атлетико».
- Также в команде играет Диего Коста – бывший игрок мадридского «Атлетико» и «Челси». Он перешел в клуб свободным агентом в августе. К тому моменту он восемь месяцев находился без клуба. Он провел 14 игр за сезон, забил четыре гола и отдал один ассист.
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