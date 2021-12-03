🏆 «Атлетико Минейро» впервые за 50 лет выиграл чемпионат Бразилии. В составе клуба играют Халк и Диего Коста

«Баия» вела 2:0 к середине второго тайма, но потом трижды пропустила за четыре минуты. «Атлетико» набрал 81 очко и стал недосягаемым для «Фламенго», идущего вторым.

За 50 лет с последнего чемпионства «Атлетико» вылетал в Серию Б, побеждал в Кубке Бразилии, Кубке Либертадорес (главный клубный трофей Южной Америки), но ни разу не брал чемпионат.