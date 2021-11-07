Массовая потасовка двух команд в Бразилии – из-за картонных гробов ⚰️
Бразильский «Гремио» еще в прошлом сезоне участвовал в плей-офф чемпионата в битве за титул. Сейчас – борется за выживание. После 29 матчей (за 9 туров до конца) «Гремио» располагается на предпоследнем месте в таблице. Отрыв от последней строчки – 12 очков. Отставание от спасительной зоны – 7. «Гремио» еще легко может спастись, но фанаты все равно бунтуют из-за положения любимой команды.
Публично их терпение лопнуло после поражения от «Палмейраса» в конце октября. Фанаты «Гремио» прорвались на поле и разнесли будку ВАР. В это время футболисты прятались в подтрибунке.
В той же встрече фанаты дрались с полицией.
Над «Гремио» издеваются даже соперники. Например, в ночь на 7 ноября «Интернасьонал» в дерби (оно называется Гре-Нал) обыграл «Гремио» 1:0 и продлил его серию из поражений до четырех матчей подряд. Что сделали футболисты «Интернасьонала»? Они праздновали вместе со своими фанатами, держа синие картонные гробы.
Сначала с этими макетами к трибунам побежал полузащитник Патрик. Несколько мгновений спустя один гроб перехватил вратарь «Интернасьонала» Марсело Ломба. Результат – футболисты «Гремио» взбесились и устроили массовую потасовку.
Начало эпизода – Патрик:
Видео момента:
С трибуны это смотрелось так:
Судья удалил Патрика, который стал причиной этой потасовки. У «Гремио» красную получил Бруно Кортес, который больше возмущался из-за выходки соперника.
После матча «Интернасьонал» продолжил празднования: барабаны, обнимашки с фанатами и песни в раздевалке.