Гремио
Чемпионат Бразилии
Интернасьонал
Поделиться:
Комментарии:
0
#Гремио #Чемпионат Бразилии #Интернасьонал

Массовая потасовка двух команд в Бразилии – из-за картонных гробов ⚰️

07 ноября, 11:05
Илья Егоров

твиттер ge

Бразильский «Гремио» еще в прошлом сезоне участвовал в плей-офф чемпионата в битве за титул. Сейчас – борется за выживание. После 29 матчей (за 9 туров до конца) «Гремио» располагается на предпоследнем месте в таблице. Отрыв от последней строчки – 12 очков. Отставание от спасительной зоны – 7. «Гремио» еще легко может спастись, но фанаты все равно бунтуют из-за положения любимой команды.

Публично их терпение лопнуло после поражения от «Палмейраса» в конце октября. Фанаты «Гремио» прорвались на поле и разнесли будку ВАР. В это время футболисты прятались в подтрибунке.

В той же встрече фанаты дрались с полицией.

Над «Гремио» издеваются даже соперники. Например, в ночь на 7 ноября «Интернасьонал» в дерби (оно называется Гре-Нал) обыграл «Гремио» 1:0 и продлил его серию из поражений до четырех матчей подряд. Что сделали футболисты «Интернасьонала»? Они праздновали вместе со своими фанатами, держа синие картонные гробы.

Сначала с этими макетами к трибунам побежал полузащитник Патрик. Несколько мгновений спустя один гроб перехватил вратарь «Интернасьонала» Марсело Ломба. Результат – футболисты «Гремио» взбесились и устроили массовую потасовку.

Начало эпизода – Патрик:

Видео момента:

С трибуны это смотрелось так:

Судья удалил Патрика, который стал причиной этой потасовки. У «Гремио» красную получил Бруно Кортес, который больше возмущался из-за выходки соперника.

После матча «Интернасьонал» продолжил празднования: барабаны, обнимашки с фанатами и песни в раздевалке.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Илья Егоров
Автор и редактор. Италия, «Формула 1», «Арсенал» и биографии.
Еще по теме:
Идеальное издевательство над «Ювентусом»: игрок «Сассуоло» вырвал победу на 95-й минуте и отпраздновал гол в стиле Роналду
Дерзость от форварда «Эвертона»: забил «МЮ» и отпраздновал в стиле Роналду. Потом говорил: «Никакого неуважения, этот парень – мой кумир»
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Гремио
#Чемпионат Бразилии
#Интернасьонал