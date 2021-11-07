Массовая потасовка двух команд в Бразилии – из-за картонных гробов ⚰️

Бразильский «Гремио» еще в прошлом сезоне участвовал в плей-офф чемпионата в битве за титул. Сейчас – борется за выживание. После 29 матчей (за 9 туров до конца) «Гремио» располагается на предпоследнем месте в таблице. Отрыв от последней строчки – 12 очков. Отставание от спасительной зоны – 7. «Гремио» еще легко может спастись, но фанаты все равно бунтуют из-за положения любимой команды.

Публично их терпение лопнуло после поражения от «Палмейраса» в конце октября. Фанаты «Гремио» прорвались на поле и разнесли будку ВАР. В это время футболисты прятались в подтрибунке.