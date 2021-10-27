Максим Лопес
Серия А
Ювентус
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#Максим Лопес #Серия А #Ювентус #Сассуоло

Идеальное издевательство над «Ювентусом»: игрок «Сассуоло» вырвал победу на 95-й минуте и отпраздновал гол в стиле Роналду

вчера, 23:14

AFLO/Global Look Press

У «Ювентуса» выдался внезапно слабый старт сезона – к пятому туру у него было две ничьи и два поражения. Дальше положение в чемпионате наладилось:

Неплохой ход в Серии А испортил матч с «Сассуоло» в 10-м туре. Там для «Ювентуса случилось первое поражение в чемпионате за полтора месяца – 1:2. Таким был матч.

Матч завершен
Ювентус
Турин
МакКенни 76
1:2
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Фраттези 44
Лопес 90

Главное событие – гол Максима Лопеса на 95-й минуте, благодаря которому «Сассуоло» вырвал победу. Самое классное в этом моменте – Лопес отпраздновал забитый мяч в стиле Криштиану Роналду. Вот так:

Максим Лопес – игрок, который только этим летом полноценно стал футболистом «Сассуоло». Весь прошлый сезон он принадлежал «Марселю», но играл в «Сассуоло» в аренде. В июле «Сассуоло» выкупил его за 2 млн евро.

Лопес – центральный полузащитник. Но самое интересное – его отношение к Роналду: «Я восхищаюсь Роналду. Он – мой абсолютный идол. Мы играем на разных позициях, но невозможно сказать, как много он сделал для меня в игровом плане».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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