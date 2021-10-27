Идеальное издевательство над «Ювентусом»: игрок «Сассуоло» вырвал победу на 95-й минуте и отпраздновал гол в стиле Роналду

У «Ювентуса» выдался внезапно слабый старт сезона – к пятому туру у него было две ничьи и два поражения. Дальше положение в чемпионате наладилось:

Победа над «Специей» – 3:2.

Победа над «Сампдорией» – 3:2.

Победа над «Торино» – 1:0.

Победа над «Ромой» – 1:0.

Ничья с «Интером» – 1:1.

Неплохой ход в Серии А испортил матч с «Сассуоло» в 10-м туре. Там для «Ювентуса случилось первое поражение в чемпионате за полтора месяца – 1:2. Таким был матч.