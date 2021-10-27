Идеальное издевательство над «Ювентусом»: игрок «Сассуоло» вырвал победу на 95-й минуте и отпраздновал гол в стиле Роналду
У «Ювентуса» выдался внезапно слабый старт сезона – к пятому туру у него было две ничьи и два поражения. Дальше положение в чемпионате наладилось:
- Победа над «Специей» – 3:2.
- Победа над «Сампдорией» – 3:2.
- Победа над «Торино» – 1:0.
- Победа над «Ромой» – 1:0.
- Ничья с «Интером» – 1:1.
Неплохой ход в Серии А испортил матч с «Сассуоло» в 10-м туре. Там для «Ювентуса случилось первое поражение в чемпионате за полтора месяца – 1:2. Таким был матч.
Главное событие – гол Максима Лопеса на 95-й минуте, благодаря которому «Сассуоло» вырвал победу. Самое классное в этом моменте – Лопес отпраздновал забитый мяч в стиле Криштиану Роналду. Вот так:
Максим Лопес – игрок, который только этим летом полноценно стал футболистом «Сассуоло». Весь прошлый сезон он принадлежал «Марселю», но играл в «Сассуоло» в аренде. В июле «Сассуоло» выкупил его за 2 млн евро.
Лопес – центральный полузащитник. Но самое интересное – его отношение к Роналду: «Я восхищаюсь Роналду. Он – мой абсолютный идол. Мы играем на разных позициях, но невозможно сказать, как много он сделал для меня в игровом плане».