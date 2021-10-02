Дерзость от форварда «Эвертона»: забил «МЮ» и отпраздновал в стиле Роналду. Потом говорил: «Никакого неуважения, этот парень – мой кумир»
В седьмом туре АПЛ «Эвертон» приехал в гости к «Манчестер Юнайтед». Факты про эту игру:
• Роналду и Погба остались в запасе. Кажется, это из-за напряженного графика клуба. 29 сентября у него был матч с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов, 2 ноября – тур АПЛ против «Эвертона».
Сульшер негодовал: «Мы с «Челси» играли в среду вечером. Так что мы легко могли сыграть в воскресенье, а «Ливерпуль» и «Ман Сити» – в субботу. Здравый смысл, похоже, может быть не таким уж и обыденным явлением».
• Роналду не попал в старт «Манчестер Юнайтед» впервые, находясь в заявке.
• Еще на матч приехал Хабиб.
• Счет открыли как раз футболисты «Манчестер Юнайтед» – это сделал Антони Марсьяль, прервав 25-матчевую серию без голов.
• Правда, праздновали футболисты «Манчестер Юнайтед» недолго. В середине второго тайма «Эвертон» убежал в контратаку, по итогам которой счет сравнял Эндрос Таунсенд. И отпраздновал он в стиле Роналду.
После матча Таунсенд сказал: «Никакого неуважения, Криштиану — мой кумир. Я вырос, наблюдая за ним, проводил часы на тренировочном поле, пытаясь повторить его финты. Но празднование – это дань уважения Криштиану».
Таунсенд перешел в «Эвертон» в летнее трансферное окно. За 9 матчей в новом сезоне во всех турнирах он забил 6 голов: три пришлись на АПЛ. Это его лучший показатель с сезона-2018/19, когда он забил 6 мячей.
Что касается Роналду, то он вышел на замену – это его 200-й матч в АПЛ и 901-й в карьере. Но больше одного очка он и «Манчестер Юнайтед» заработать не смогли. После финального свистка у него было такое лицо: