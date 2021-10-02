Дерзость от форварда «Эвертона»: забил «МЮ» и отпраздновал в стиле Роналду. Потом говорил: «Никакого неуважения, этот парень – мой кумир»

В седьмом туре АПЛ «Эвертон» приехал в гости к «Манчестер Юнайтед». Факты про эту игру:

• Роналду и Погба остались в запасе. Кажется, это из-за напряженного графика клуба. 29 сентября у него был матч с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов, 2 ноября – тур АПЛ против «Эвертона».

Сульшер негодовал: «Мы с «Челси» играли в среду вечером. Так что мы легко могли сыграть в воскресенье, а «Ливерпуль» и «Ман Сити» – в субботу. Здравый смысл, похоже, может быть не таким уж и обыденным явлением».

• Роналду не попал в старт «Манчестер Юнайтед» впервые, находясь в заявке.

• Еще на матч приехал Хабиб.