Торино

Турин
Torino
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Сайт
www.torinofc.it/
Страна
Италия
Стадион
Стадио Олимпико
Тренер
Иван Юрич
И. Юрич
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
10
Саша Лукич С. Лукич 		Пол 25 32 5 4 10 0
17
Уилфрид Синго У. Синго 		Защ 21 32 3 4 5 0
3
Бремер Бремер 		Защ 25 32 3 0 7 0
32
Ваня Милинкович-Савич В. Милинкович-Савич 		Вра 25 27 0 0 2 0
4
Томмазо Побега Т. Побега 		Пол 22 26 3 2 11 0
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Ближайшие матчи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 16:00
Торино
-:-
Наполи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 16:00
Италия. Серия А , 36 тур
Торино
-
Наполи
-
Италия. Серия А , 36 тур
14.05.2022 14 мая 2022 сб 19:00
Верона
-:-
Торино
14.05.2022 14 мая 2022 сб 19:00
Италия. Серия А , 37 тур
Верона
-
Торино
-
Италия. Серия А , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс -:-
Торино
-:-
Рома
22.05.2022 22 мая 2022 вс -:-
Италия. Серия А , 38 тур
Торино
-
Рома
-
Италия. Серия А , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
8
Аталанта
35 15 11 9 62:44 56
9
Верона
35 14 10 11 61:52 52
10
Торино
35 12 11 12 45:37 47
11
Сассуоло
35 12 10 13 60:61 46
12
Удинезе
34 10 13 11 54:53 43
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Результаты
01.05.2022 01 мая 2022 вс 16:00
Эмполи
1 : 3
Торино
01.05.2022 01 мая 2022 вс 16:00
35 тур
Эмполи
1
Торино
3
Италия. Серия А , 35 тур
27.04.2022 27 апр. 2022 ср 21:15
Аталанта
4 : 4
Торино
27.04.2022 27 апр. 2022 ср 21:15
20 тур
Аталанта
4
Торино
4
Италия. Серия А , 20 тур
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 16:00
Торино
2 : 1
Специя
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 16:00
34 тур
Торино
2
Специя
1
Италия. Серия А , 34 тур
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 21:45
Лацио
1 : 1
Торино
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 21:45
33 тур
Лацио
1
Торино
1
Италия. Серия А , 33 тур
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 21:45
Торино
0 : 0
Милан
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 21:45
32 тур
Торино
0
Милан
0
Италия. Серия А , 32 тур
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