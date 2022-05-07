Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
10Саша Лукич С. Лукич
|Пол
|25
|32
|5
|4
|10
|0
|
17Уилфрид Синго У. Синго
|Защ
|21
|32
|3
|4
|5
|0
|
3Бремер Бремер
|Защ
|25
|32
|3
|0
|7
|0
|
32Ваня Милинкович-Савич В. Милинкович-Савич
|Вра
|25
|27
|0
|0
|2
|0
|
4Томмазо Побега Т. Побега
|Пол
|22
|26
|3
|2
|11
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
8
|35
|15
|11
|9
|62:44
|56
|
9
|35
|14
|10
|11
|61:52
|52
|
10
|35
|12
|11
|12
|45:37
|47
|
11
|35
|12
|10
|13
|60:61
|46
|
12
|34
|10
|13
|11
|54:53
|43
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