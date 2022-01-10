Кокорин вышел играть во втором тайме за «Фиорентину» при счете 0:4

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин появился на 73-й минуте матча Серии А против «Торино». Он 12 раз коснулся мяча и заработал на себе фол. Обошелся без результативных действий.

«Фиорентина» уступила «Торино» 0:4. Она идет шестой в таблице чемпионата и отстает от четвертого места на девять очков.

На счету Кокорина пять матчей в Серии А в этом сезоне – все без голов или голевых передач.