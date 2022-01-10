Серия А
Александр Кокорин
Фиорентина
Торино
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Комментарии:
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#Серия А #Александр Кокорин #Фиорентина #Торино

Кокорин вышел играть во втором тайме за «Фиорентину» при счете 0:4

вчера, 21:17

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин появился на 73-й минуте матча Серии А против «Торино». Он 12 раз коснулся мяча и заработал на себе фол. Обошелся без результативных действий.

«Фиорентина» уступила «Торино» 0:4. Она идет шестой в таблице чемпионата и отстает от четвертого места на девять очков.

На счету Кокорина пять матчей в Серии А в этом сезоне – все без голов или голевых передач.

Матч завершен
Торино
Турин
Синго 19'
Брекало 23'
Брекало 31'
Санабрия 58'
4:0
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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Кокорин застал в «Фиорентине» три смены тренера за три месяца. Гаттузо проработал всего три недели и ушел из-за трансферов
У Кокорина до сих пор открыта стенка вк. Там люди валом шлют оскорбления и очень странные мемы
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Комментарии (2)
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gihp76
вчера, 21:29
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Паша Ответин
час назад

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****

Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)

Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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