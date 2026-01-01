Марко Джампаоло

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Футбол
«Торино» уволил Марко Джампаоло. Он проработал 164 дня
#Марко Джампаоло
Футбол
С момента ухода Аллегри «Милан» сменил шесть тренеров. Джампаоло продержался меньше всех
#Милан
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Фанаты «Милана» вывели хэштег #PioliOut в мировые тренды твиттера. Это произошло еще до его назначения
#Стефано Пиоли
Бывает и так: «Милан» сейчас плох – но тренера все поддерживают
#Милан
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