Стефано Пиоли

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Футбол
Тренер «Милана» Пиоли сдал положительный тест на коронавирус
#Стефано Пиоли
Футбол
«Милан» впервые за 24 года не проигрывает в 17 матчах подряд
#Милан
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Что ж за кошмарный год у «Милана». Три тренера, бан УЕФА и еще 0:5 в конце
#Милан
Фанаты «Милана» вывели хэштег #PioliOut в мировые тренды твиттера. Это произошло еще до его назначения
#Стефано Пиоли
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